中国游客逐渐回流广宁省

新冠肺炎疫情爆发之前，广宁省接待中国游客量占全国接待中国游客量的25%，占广宁省接待国际游客总量的40%。然而，由于受到新冠肺炎疫情影响，到访广宁省的中国游客量已大幅下降。

近期，来自中国的约1000名会奖（MICE）游客经广宁省芒街国际口岸入境越南；北海（中国）-下龙（越南）航线恢复运营；以及深圳（中国）—云屯（越南广宁省）包机航线的开通等积极信号密集出现，足以表明中国游客正在逐渐回流广宁省。这有助于该省实现2025年第四季度接待国际游客量达125万人次的目标，从而完成全年接待国际游客量达409万人次的目标。

芒街一号坊人民委员会透露，2025年前9月，跨境旅游形势良好，经该坊出入境人数超过525万人次。其中，出境人员逾264万人次，入境人员近261万人次。

在横模（广宁省）-峒中（中国防城）口岸，边境地区地方政府正积极协作，促进贸易往来与游客互访，为迎接大客流开辟广阔前景。

统计数据显示，横模—峒中口岸，日均约有100名中国游客通关参观，月均约有1000名，2025年8月份甚至高达1600名，尤其在9.2国庆节假期期间通关人数激增。

在海上航线方面，经过近10年中断（自2024年11月底起），广宁省重新迎接来自北海（中国）-下龙（越南）航线邮轮会奖游客团，规模接近1000人。

2025年10月中旬，中国广西壮族自治区无界文旅投资集团赴广宁开展考察活动，推动北海—下龙邮轮双向旅游接待工作。预计自2025年11月起，该航线每周执行三班，航程新颖，拓展观光与体验空间，预计将吸引更多游客。

预计自11月1日起，云屯国际机场将开通中国深圳宝安国际机场—越南广宁云屯国际机场的国际包机（Charter）航线。去程于18:10从深圳起飞，20:10抵达云屯；返程21:10从云屯起飞，次日0:00抵达深圳（越南时间）。航线定期于每周一、四、六执飞。

广宁省文化体育与旅游厅表示，近五年来，广宁省接待中国入境过夜游客量年均增长126.5%，其中芒街口岸年均接待中国游客量达30万人次。

预计2025年最后几个月，广宁省接待中国游客量达约35万至40万人次。尤其在2025–2026年邮轮季期间，广宁预计将迎接北海—下龙航线的9艘邮轮，首艘邮轮预计于11月抵达，载有逾1000名游客。（完）