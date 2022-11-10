东盟峰会：越南政府总理范明政会见泰国总理和马来西亚国会下议院议长

范明政总理在会见泰国总理巴育时对越泰睦邻友好和增强型战略伙伴关系呈现良好发展势头表示满意；一致同意在2023年，两国战略伙伴关系建立10周年之际，尽早开展第四次联合内阁会议机制。

双方强调在大湄公河次区域互联互通、稳定、和平与可持续发展的合作和建设过程中互相给予帮助和支持；一致同意鼓励泰国企业对越南旅游、能源、食品加工、智慧农业、基础设施等越南优势领域进行投资，早日完善两国之间劳务聘用协议的修订工作。

范明政总理高度评价泰国2022年亚太经合组织会议东道主的贡献和作用；表示相信泰国将成功举办第29次亚太经合组织领导人会议，并在APEC进程中留下深刻的烙印。

两位领导人一致认为需努力推进经贸和投资关系，加强数字化转型、绿色转型和循环经济等领域的合作。

范明政总理建议泰国推进越南水果输出泰国市场许可证的签发工作 ，鼓励泰国零售集团把越南商品上架泰国超市系统。

范明政总理建议双方加强国防安全合作，感谢泰国继续关注，为在泰越南人社群从事商业和学习创造便利条件。

两位总理还一致同意加强东盟团结统一，加强就共同关心的国际和地区问题交换意见。

越南政府总理范明政会见马来西亚国会下议院议长爱资哈尔（Tan Sri Azhar Azizan Harun）。图自越通社

*范明政总理在会见马来西亚国会下议院议长爱资哈尔时，两位领导对见证两国关系，特别是在经贸领域的合作活跃发展感到高兴；强调重视和希望推动越南与马来西亚的战略伙伴关系。借此机会，范明政总理郑重转达了国会主席王廷惠对爱资哈尔访问越南的邀请。

两位领导一致同意今后加强高层和各级代表团互访，推动经贸和投资关系发展，确保供应链。他同时表示希望推动越南农水产品、粮食、食品对马来西亚的出口。

爱资哈尔表示希望推动两国各个合作领域的发展和早日访问越南。

双方一致同意在地区和国际场合上加强共同观点和立场的配合。（完）