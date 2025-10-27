《河内公约》：越南国会主席陈青敏会见乌兹别克斯坦下院议长

10月27日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了来越出席《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式的乌兹别克斯坦立法院（下院）议长伊斯梅洛夫（Nuriddin Ismoilov）。



陈青敏对乌兹别克斯坦出席《公约》开放签署仪式表示感谢，认为其体现了乌兹别克斯坦与国际社会一道坚决打击新型犯罪的强烈承诺；同时强调越乌两国人民之间的深厚情谊和传统友好关系。



乌兹别克斯坦下院议长伊斯梅洛夫表示，非常高兴首次访问越南并出席《河内公约》开放签署仪式，祝贺越南成功举办这一具有重要意义的国际事件；并指出众多国家派出高级代表参加，充分体现了国际社会对越南在全球事务中，特别是在网络安全领域所发挥作用的高度认可与评价。双方一致认为，该事件具有全球意义，是各国共同致力于和平与繁荣的承诺。



伊斯梅洛夫对越南活跃的发展表示印象深刻，祝贺越南在推动国家发展、提高国际地位和人民生活水平方面取得的显著成果。

陈青敏感谢包括乌兹别克斯坦人民在内的苏联人民在越南争取独立以及建设与发展国家的历程中给予的真诚帮助；强调越南重视与包括乌兹别克斯坦在内的独立国家联合体成员国的传统友好关系。陈青敏还介绍了越南近年来在经济社会发展、改善民生及提升国际地位方面的成就。



陈青敏高度评价乌兹别克斯坦议会，尤其是立法院（下院）在国家内政与外交方针执行中的作用，并希望两国加强合作，共同应对当前国际形势。



两国领导人一致认为，越乌两国在经贸、石油、农业、文化、旅游、物流和交通运输等领域仍有巨大合作潜力；双方将继续推动政府、部门和地方间的合作，充分发挥两国政府间经济—贸易与科技合作委员会的作用。



双方同意两国国会/议会将进一步密切合作，监督落实两国领导人已达成的协议和签署的文件；通过友好议员小组、专业委员会加强议员间交流、增进理解与联系。



双方对两国国会/议会在国际舞台上保持积极、有效的协调表示认可，并同意越南国会与乌兹别克斯坦议会（包括下院）将继续在诸如各国议会联盟（IPU）等多边议会框架上加强合作，增进互访与多边交流，推动越乌传统友好关系不断深入、务实发展。（完）