《河内公约》——全球网络安全合作的灯塔

10月26日下午，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将出席《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式闭幕式并发表讲话。



《河内公约》开放签署仪式达成三项共识



他表示，《河内公约》开放签署仪式已圆满落幕，来自72个国家的代表签署了该公约。除了开放签署仪式外，各场会议和相关活动反映了全球网络犯罪形势，每个国家、组织和个人打击网络犯罪的努力以及加强预防和打击网络犯罪方面的国际合作的迫切需要。同时，为了有效落实《河内公约》，各国还提出了许多建议、倡议和承诺。



梁三光强调，《河内公约》开放签署仪式达成了三项重要共识。首先，《河内公约》是具有历史意义的战略性举措，体现了国际社会共同维护安全、可靠、致力于人类、和平和可持续发展的网络空间的愿景、责任、共同努力和合作精神，为全球打击网络犯罪的合作创建法律基础。同时凸显多边合作、平等对话和尊重国家主权的价值，确保网络空间真正成为和平、公平和可持续发展的环境。



其次，各国家、国际组织和个人的广泛参与体现出国际社会在预防和打击网络犯罪中的团结、负责任精神、政治意愿和高度决心。

最后，《河内公约》以协商一致方式得到通过并在河内签署再次彰显联合国的核心作用，加强国际社会在应对全球挑战的合作，同时体现了联合国、国际社会对越南及越南公安部在解决全球性问题，特别是保障网络安全领域中的作用、威望、能力和责任给予高度信任。



梁三光表示，越南承诺全面、认真和负责任地履行《河内公约》，加强双边和多边合作，与各成员国在打击网络犯罪中协调与配合。



梁三光相信《河内公约》将真正成为全球网络安全合作的灯塔，引领世界实现“科技惠及人类，数字化促进和平”的目标。



共同迈向下一个里程碑——《河内公约》正式生效



联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）条约事务司司长约翰·布兰多利诺（John Brandolino）表示，《河内公约》是联合国历史上最具包容性与全面性的国际合作成果之一。



他认为，《河内公约》为全球所有人，无论是在现实世界还是在网络空间创造更加安全和公平的未来。



他表示，《河内公约》谈判仅是一个开端。现在，各国需要共同努力迈向下一个里程碑——《河内公约》的正式生效。（完）