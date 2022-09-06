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《保护世界文化和自然遗产公约》通过50周年：世界自然遗产地韧性能力建设与可持续发展
越南文化体育与旅游部部长阮文雄在典礼上发表讲话时表示，50年前的1972年11月16日，在法国巴黎召开的第十七届会议上，联合国教科文组织（UNESCO）通过了《保护世界文化和自然遗产公约》。自此，已有194个国家批准并成为该公约的缔约方。1972年该公约的诞生为遗产保护工作奠定了坚实的基础。
阮文雄部长强调，拥有巨大、丰富和独特的文化资源的越南有8个文化和自然遗产被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。此外，自加入1972年公约至今，越南已5次担任联合国教科文组织执行委员会成员，是2013-2017年任期世界遗产委员会21个成员国之一。
阮文雄部长表示，在新冠肺炎疫情爆发之前，2019年，越南的各世界遗产接待游客超过1900万人次前来参观，门票收入总额达到1.8万亿越盾。其充分证明越南各世界遗产对经济社会发展和为遗产所在地社区创造生计的贡献，同时有助于朝着可持续发展的方向为越南乃至世界的环保工作和巩固和平与安全做出贡献。
联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱表示，仅在过去五年中，联合国教科文组织就有支持越南完善遗产法律框架和清点非物质遗产。
奥德蕾·阿祖莱特别强调了当前在实施公约方面面临的挑战，例如：平衡发展与自然和文化遗产保护，以及应对气候变化等，同时传达遗产保护不是奢侈的事，其是确保世界不会再一次分崩离析的先决条件。它也是过去和未来之间的联系。
*此前，9月5日下午，国会主席王廷惠和代表团前往华闾国家级特殊遗迹区的丁先皇帝庙和黎大行帝庙敬香。（完）