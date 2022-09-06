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《保护世界文化和自然遗产公约》通过50周年：世界自然遗产地韧性能力建设与可持续发展

9月6日上午，越南文化体育与旅游部、越南联合国教科文组织全国委员会和宁平省人民委员会在沛顶国际会议中心联合举行题为“世界自然遗产地韧性能力建设与可持续发展”的《保护世界文化和自然遗产公约》通过50周年纪念典礼。 越共中央政治局委员、国会主席王廷惠，越共中央委员、文化体育与旅游部部长阮文雄，联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱（Audrey Azoulay）等代表出席典礼。

越南文化体育与旅游部部长阮文雄在典礼上发表讲话时表示，50年前的1972年11月16日，在法国巴黎召开的第十七届会议上，联合国教科文组织（UNESCO）通过了《保护世界文化和自然遗产公约》。自此，已有194个国家批准并成为该公约的缔约方。1972年该公约的诞生为遗产保护工作奠定了坚实的基础。

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与会代表合影。图自越通社

越南自1976年成为联合国教科文组织成员，1987年10月19日正式获批加入1972年《保护世界文化和自然遗产公约》，并被国际社会评为负责任、有威望、始终恪守公约规定的一员。

阮文雄部长强调，拥有巨大、丰富和独特的文化资源的越南有8个文化和自然遗产被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。此外，自加入1972年公约至今，越南已5次担任联合国教科文组织执行委员会成员，是2013-2017年任期世界遗产委员会21个成员国之一。

阮文雄部长表示，在新冠肺炎疫情爆发之前，2019年，越南的各世界遗产接待游客超过1900万人次前来参观，门票收入总额达到1.8万亿越盾。其充分证明越南各世界遗产对经济社会发展和为遗产所在地社区创造生计的贡献，同时有助于朝着可持续发展的方向为越南乃至世界的环保工作和巩固和平与安全做出贡献。

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱表示，仅在过去五年中，联合国教科文组织就有支持越南完善遗产法律框架和清点非物质遗产。

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联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱。图自越通社

奥德蕾·阿祖莱同时强调，越南文化遗产最近得到承认，证明了联合国教科文组织和越南都承认在弘扬越南文化遗产价值方面的重要性。

奥德蕾·阿祖莱特别强调了当前在实施公约方面面临的挑战，例如：平衡发展与自然和文化遗产保护，以及应对气候变化等，同时传达遗产保护不是奢侈的事，其是确保世界不会再一次分崩离析的先决条件。它也是过去和未来之间的联系。

*此前，9月5日下午，国会主席王廷惠和代表团前往华闾国家级特殊遗迹区的丁先皇帝庙和黎大行帝庙敬香。（完）

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越南党、国家领导人出席黎鸿峰总书记诞辰120周年纪念活动

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9月6日上午，前越共中央总书记黎鸿峰诞辰120周年（1902.9.6~2022.9.6）在乂安省兴元县兴通乡举行。黎鸿峰是一位坚强的共产主义战士、越南共产党和越南革命才华横溢的领导人，以及是胡志明主席的优秀学生之一。越南国家主席阮春福、前国会主席阮生雄等出席该活动。
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