西宁省连续两年跻身全国最具大型企业吸引力地区榜单

2025年，西宁省经济保持积极增长势头，GRDP增速达9.52%，在34个省市中排名第8，经济规模位居全国第9。

西宁省人民委员会副主席黄文山1月9日表示，该省近期在2025年越南企业500强排行榜（VNR500）发布典礼上获得表彰。



在典礼上，西宁省被评为对大型企业具有吸引力的十大地区之一，标志着该省连续第二年进入该榜单的领先行列。



上述成果客观反映了西宁近期在改善投资环境、提高行政效能以及建立企业界信任方面所做的努力。



黄文山表示，这一成果清晰地体现了该省坚持以企业为中心的服务导向，将行政改革、投资环境透明化和提升治理质量作为支柱的发展思路。这也是西宁在各地竞争日益激烈的背景下，持续创新管理思维、提升竞争力的动力。



西宁省人民委员会副主席黄文山接受“全国最具大型企业吸引力地区”证书。图自越通社

2025年，西宁省经济继续保持积极增长势头，地区生产总值（GRDP）增速达9.52%，在34个省市中排名第8，经济规模位居全国第9，并跻身全国经济贡献率最大的10个地区之列。工业、商业-服务业和投资领域继续成为主要增长动力。

招商引资活动亮点纷呈，新批和增资的外国直接投资资金达17亿美元，创历史新高；国内投资总额新增76.2万亿越盾。同时，全省新成立企业超过5200家，注册资金总额超过40.6万亿越盾，显示出企业界对当地营商环境的信心持续增强。



目前，西宁省企业超过33500家，注册资金总额超过933万亿越盾；国内投资项目3127个，投资总额超过719.5万亿越盾；外国直接投资项目1979个，注册资金总额246.7亿美元。值得注意的是，全省有16家企业跻身2025年越南大型企业之列，体现了当地企业的稳健发展。

黄文山表示，西宁取得的成果具有重大意义，尤其在全国正大力推进行政区划调整、完善体制机制、构建大规模经济区的背景下，对地方治理质量、区域互联互通水平和营造具有竞争力的投资环境能力等方面提出了更高要求。



实践表明，西宁省正逐步拓展发展空间，更好地发挥比较优势，并确立其作为南部地区重要投资目的地的角色，增长动力日益凸显。



进入2026年，西宁省确定继续有效挖掘在东西经济走廊轴线上得天独厚的地缘经济战略优势，同时发展可再生能源生态系统，深化行政改革，提升透明度和企业服务质量。在此基础上，该省将努力构建具有竞争力和可持续的投资环境，从而提升在区域乃至全国发展格局中的地位。（完）