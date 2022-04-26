品尝一碗热气腾腾的香辣姜味糖水汤圆，会给每位食客留下难忘的记忆。

中式汤圆的主料是糯米粉，馅料通常是熟绿豆泥和熟黑芝麻两种，煮沸的姜片糖水加上椰丝趁热食用。汤圆之所以吸引食客，在于糯皮外软内韧，馅料和姜味喷香，咬上一口，沁入舌尖，唇齿留香，回味无穷。冬天食用可以驱寒暖身。

汤圆香甜好吃且营养丰富。糖水加入姜片，可使汤底更香又能预防季节性感冒，促进血液循环，治疗感冒咳嗽，也有助于治疗消化道疾病。

要想做出美味的汤圆，需要下很大功夫。首先要选用优质糯米，磨成粉后加水搓揉成柔软细腻的面团到不粘手为止，静置半小时。

然后，将面团搓成长条，用刀切或手掐成小块搓圆放上馅料收口，下锅煮熟捞出备用。 准备汤底：冷水下锅煮滚加入红糖和姜片，等到红糖溶化放入汤圆，小火慢煮让糖水渗透均匀，舀出装碗，撒上少许芝麻和椰丝。

每碗装2-3个黑芝麻馅和绿豆馅汤圆。最近，有些小吃店还把椰浆加入汤底。可以说，汤圆的“灵魂”就在于汤底。 这种小吃的糯皮米香与汤底的甘甜姜辣、绿豆芝麻的芳香水乳交融口感特好，令人陶醉，百食不厌，已经成为河内美食不可或缺的组成元素。

河内最好吃的汤圆店： 巴亭郡阮劝路116号汤圆店 还剑郡八坛街1号辰婆甜品店 二征夫人郡苏皇路汤圆店 还剑郡称枰街4号四季甜品店 还剑郡家鱼路26号古街甜品店



