天姥寺被誉为神京“第一古寺”，不仅风景优美、景色迷人，而且对越南末代封建王朝权力中心--顺化京都的形成也举足轻重。

天姥寺位于河溪山丘，面向充满诗意的香江。本报记者 清和 摄

天姥寺被誉为神京“第一古寺”，不仅风景优美、景色迷人，而且对越南末代封建王朝权力中心--顺化京都的形成也举足轻重。

据传说，1600年，内域的首位君主阮潢任职顺化镇守之初，经常出行亲自察看地形，以扩大疆土。一次沿着香江岸考察，看到一段弯曲的北岸突起一座名为河溪的小丘，形似回首之龙。又听当地居民口传，每天夜里都有一位红衣蓝裤的仙娘在丘上显灵告诉大家，将有一位明君到这儿建寺，汇聚天地灵气，巩固龙脉，强化南国。

阮主喜出望外，1601年，下旨在此兴建一座寺，定名为“天姥”，意为“天上之姥”，1862年，嗣德帝因怕“天”字与“上天”相同而犯忌，故改为“灵姥”，意为“神圣之姥”。

学者们认为，先主阮潢在香江上游和下游先后兴建天姥（1601年）和崇化（1602年）两寺，意在圈定阮朝（包括9位阮主和13位阮帝）建基立业的地盘。第一步就在天姥寺旁建立阮主的金龙府，随后建立阮帝京都富春（今顺化市中心）。

通往天姥寺的院子。本报记者 清和 摄

福缘塔是顺化著名文化象征之一。本报记者 清和 摄

供奉阮主阮潢和天姥之地。本报记者 清和 摄

三观门的两尊大型守护神。本报记者 清和 摄 游客去天姥寺上香拜佛。本报记者 清和 摄

当时被称为“乌州恶地”的顺化社会极其复杂，关于仙娘显灵的神秘故事其实只是阮主收服人心的巧计。从1601年至今，天姥寺历经421年的风风雨雨，景观建筑之美依旧，不愧为 “神京二十景”和顺化第一国寺。

如今，天姥寺属于金龙坊，距离顺化市中心5公里。经历多次重修，1714年，第六代阮主阮福淍进行的大规模重修首屈一指。除了兴建钟楼、鼓楼、正殿、僧舍、说法堂和藏书楼等，还铸造了重达两吨多的铜钟，并在一只大石龟背上竖立了一块高3.89m、宽1.68m、厚0.25m的“御建天姥寺”石碑。两件文物均列为国宝。

正殿带有宫廷建筑烙印。本报记者 清和 摄

正殿里的柱子和装饰花纹带有宫廷建筑烙印。本报记者 清和 摄

云龙形陶瓷镶嵌的飞檐和排水管凸显阮朝宫廷建筑风格。本报记者 清和 摄

三观门后面是两间守护神房。本报记者 清和 摄

天姥寺具有12尊守护神。本报记者 清和 摄

1844年，昭治帝在天姥寺三观门对面增建一座七层八角形慈仁塔（后改福缘塔），高21米。这是越南古寺建筑的独特典型，也是顺化著名文化标志。

历尽沧桑，风吹雨淋，该寺许多项目逐渐破损。从2003至2006年，在保留原有建筑风貌的基础上进行整修，投资资金260亿越盾（约 100 万美元）。

天姥寺是顺化故都的著名旅游地址，每年接待数百万游客和佛教徒来参拜游览，观赏国家级艺术建筑遗产诗意盎然的自然景观，了解与顺化京都形成历史紧密相连的著名文化标志之一。

每年，天姥寺接待数百万游客和佛教徒来参拜游览。本报记者 清和 摄



钟楼坐落在苍翠葱绿的松园里。本报记者 清和 摄

顺化少女探访天姥寺。本报记者 清和 摄 外国游客参观天姥寺。本报记者 清和 摄