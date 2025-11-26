Tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết 57 cho nông nghiệp Việt Nam: Doanh nghiệp tư nhân - Động lực cho nông nghiệp xanh

Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân: Động lực cho nông nghiệp xanh

Với những bước chuyển mình mạnh mẽ từ Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khu vực tư nhân đang nổi lên như một "ngôi sao dẫn lối" cho hành trình "xanh hóa" nông nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp tiên phong không chỉ đầu tư vào công nghệ hiện đại, mà còn tiên phong kiến tạo các mô hình sản xuất bền vững, hướng tới tiêu dùng có trách nhiệm, và định hình tương lai của ngành nông nghiệp nước nhà.

Vinamilk là một minh chứng điển hình với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo với 16 trang trại và 14 nhà máy của Vinamilk đã tích hợp các giải pháp năng lượng sạch. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài chính, khu vực tư nhân hiện đóng góp tới 70% GDP của Việt Nam và là nguồn tạo việc làm chính. Trong nông nghiệp, dù còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết, các doanh nghiệp tư nhân đang thể hiện vai trò động lực quan trọng trong việc thúc đẩy các xu hướng sản xuất xanh.

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị đã và đang là động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp tư nhân kiến tạo các mô hình sản xuất bền vững, định hình tương lai của ngành nông nghiệp xanh nước nhà.



Tính đến cuối năm 2025, những doanh nghiệp tham gia sản xuất xanh đã thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ là lợi nhuận. Nhiều doanh nghiệp nhận thức rằng, nông nghiệp xanh chính là con đường duy nhất để bền vững hóa ngành, bảo vệ môi trường và mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Nghị quyết 57 là một luồng gió mới, tạo động lực mạnh mẽ để nhiều doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào R&D, áp dụng công nghệ số và mở rộng quy mô sản xuất hữu cơ.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân đang tiên phong áp dụng các mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả kép về kinh tế và môi trường. Đây là xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Thay vì tập trung vào sản lượng đơn thuần, họ chú trọng vào chất lượng, sự an toàn và tính bền vững.

Năm 2025 ghi nhận một bước chuyển mình mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp Việt Nam, khi các doanh nghiệp lớn không chỉ coi trọng tăng trưởng kinh tế mà còn đặt nông nghiệp xanh và phát triển bền vững lên hàng đầu. Từ các cam kết ESG (khung đánh giá nhằm đo lường tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp), đầu tư vào công nghệ hiện đại, đến xây dựng chuỗi cung ứng tuần hoàn, những "ông lớn" đang dần định hình lại diện mạo ngành, biến những thách thức thành cơ hội để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.



Năm 2025 chứng kiến sự tăng tốc đáng kể trong việc áp dụng các tiêu chuẩn xanh vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo của Viet Research, hơn 70% doanh nghiệp trong ngành Nông nghiệp công nghệ cao - thực phẩm - đồ uống đã thiết lập hoặc có kế hoạch cam kết thực hiện ESG trong vòng 2-4 năm tới. Điều này cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của phát triển bền vững đã vượt ra ngoài khuôn khổ trách nhiệm xã hội đơn thuần.

Vinamilk là một minh chứng điển hình với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo. Theo báo cáo mới nhất, 16 trang trại và 14 nhà máy của Vinamilk đã tích hợp các giải pháp năng lượng sạch, với 87% năng lượng hóa thạch được thay thế bằng Biomass, CNG và điện mặt trời, đáp ứng 15-20% nhu cầu năng lượng toàn hệ thống. Không dừng lại ở đó, mô hình Green Farm và chương trình trồng 1 triệu cây xanh là những cam kết cụ thể cho mục tiêu Net Zero vào năm 2027.

Tương tự, Masan Group đã thành lập Ủy ban ESG trực thuộc Hội đồng quản trị, tích hợp các tiêu chuẩn này vào chiến lược kinh doanh cốt lõi. Công ty còn đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải tiên tiến tại các nhà máy và trang trại, cho thấy cam kết giảm thiểu tác động môi trường.

Masan đã triển khai tích hợp ESG vào hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách xác định các chủ đề trọng yếu đối với hoạt động của doanh nghiệp, cũng như chuỗi giá trị sản xuất. Trong năm 2024, Masan tiếp tục lồng ghép ESG vào các hoạt động và quyết định kinh doanh, hướng đến tầm nhìn năm 2030 thực thi các sáng kiến đổi mới để đảm bảo phù hợp với ESG và xu hướng khí hậu.

Với hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng sâu rộng đến 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam, Masan đã đầu tư các nhà máy sản xuất tiên tiến, sử dụng các dây chuyền hiện đại bậc nhất thế giới và thân thiện với môi trường. “Khi kế hoạch cho bất kỳ dự án mới nào, chúng tôi luôn tính toán trước các ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, từ đó lên các phương án bảo vệ môi trường phù hợp trước khi thực hiện dự án” – đại diện Masan Group cho biết.

Ngay cả trong lĩnh vực chăn nuôi, De Heus Việt Nam cũng cho thấy sự nghiêm túc trong mục tiêu "xanh hóa". Năm 2025, doanh nghiệp này đã được EuroCham vinh danh "Doanh nghiệp xanh của năm 2025" ở hạng mục Doanh nghiệp lớn nhờ vào việc triển khai điện mặt trời mái nhà, lò hơi sinh khối, và xe nâng điện tại các nhà máy. Các con số này không chỉ cho thấy sự nỗ lực về môi trường mà còn là bước đi chiến lược để tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chia sẻ về giải thưởng, bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Phát triển Bền vững De Heus Việt Nam và Khu vực Châu Á, cho biết “Phát triển bền vững không đến từ khẩu hiệu, mà phải bắt đầu từ hành động cụ thể – từ năng lượng, sản xuất đến từng quyết định nhỏ mỗi ngày. Giải thưởng này là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định trên con đường đó.”

Với tầm nhìn “Nourishing Future Generations” (Nuôi dưỡng thế hệ tương lai), De Heus Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp. Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp hiệu quả, có trách nhiệm và bền vững hơn, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển xanh.

Từ những chuyển động mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước, giá trị xuất khẩu nông sản hữu cơ của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng trung bình 15-20% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030. Dựa trên đà tăng trưởng này, có thể ước tính rằng quy mô thị trường nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trong năm 2025 và những năm tiếp theo tiếp tục đà tăng trưởng hai con số, có thể đạt hoặc vượt mức 200 triệu USD (tương đương khoảng 4,8 đến 5,0 nghìn tỷ VND) nếu các hoạt động xúc tiến thương mại và chứng nhận được đẩy mạnh.

Sự quan tâm của các doanh nghiệp tư nhân và việc thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW về ứng dụng công nghệ, tạo chuỗi giá trị minh bạch (như sử dụng Blockchain) được kỳ vọng sẽ là yếu tố chính giúp tăng trưởng cả về diện tích canh tác lẫn giá trị thương mại của nông sản hữu cơ trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng chứng tỏ vai trò không thể thay thế trong việc kiến tạo một nền nông nghiệp xanh, bền vững cho Việt Nam. Với sự đồng hành của các chính sách đột phá từ Nghị quyết 57, các doanh nghiệp này không chỉ định hình lại bức tranh sản xuất, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng, và đưa nông sản Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới./.