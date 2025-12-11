Tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết 57 cho nông nghiệp Việt Nam: “Chìa khóa vàng” để đạt mục tiêu 65 tỷ USD xuất khẩu nông sản

11/12/2025

Việt Nam đang hướng tới một cột mốc lịch sử trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu nông sản đạt 65 tỷ USD trong năm 2025. Tại Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng, để hiện thực hóa khát vọng này và đưa nền nông nghiệp Việt Nam tiến lên kỷ nguyên mới, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà là điều kiện tiên quyết và là lựa chọn chiến lược hàng đầu.

Châu Á hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông sản của Việt Nam với thị phần chiếm 45,1%, 2 thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,8% và 13,4%. Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 22%, Hoa Kỳ với thị phần 20,5% và Nhật Bản với thị phần 7%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản lớn nhất của Việt Nam.

Trong suốt hơn 40 năm Đổi mới, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là trụ đỡ quan trọng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đưa đất nước thoát nghèo. Tuy nhiên, so sánh với các quốc gia phát triển, giá trị sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Ví dụ, giá trị sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chỉ đạt dưới 1.000 USD/người, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 24.000 USD/người của Hàn Quốc.

Khoảng cách này được xác định chủ yếu nằm ở sự chênh lệch lớn giữa khâu nghiên cứu khoa học và khâu ứng dụng thực tiễn. Để chuyển mình từ một quốc gia thoát nghèo thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, nông nghiệp phải được tái cơ cấu mạnh mẽ, lấy công nghệ làm động lực đột phá.



Trong Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025, Thủ tướng đã chỉ ra rằng, việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là then chốt để tháo gỡ các điểm nghẽn hiện tại, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng nông sản.

Từ Nghị quyết 57. Nhà nước đã và đang kiến tạo các cơ chế hỗ trợ thiết thực. Về mặt tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu hình thức voucher công nghệ, hỗ trợ tài chính để Hợp tác xã và nông dân có thể dùng thử các giải pháp công nghệ trước khi đầu tư dài hạn.



Đối với việc sản xuất nông sản Việt Nam năm 2025 gặp nhiều bất lợi từ thiên tai, thời tiết cực đoan diễn biến bất thường làm nhiều người chết và mất tích, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, điện, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính gần 100.000 tỷ đồng. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Trần Giá Long cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, Bộ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu của thực tiễn; chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025.

Quy trình phân loại những quả thanh long phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Nhờ đó, sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản được duy trì ổn định và tiếp tục phát triển, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, mà còn góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy xuất khẩu.



Thống kê đến tháng 12/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam ước đạt 64,01 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tất cả các nhóm ngành hàng nông sản chính đều có giá trị xuất khẩu tăng.

Năm 2025, Chính phủ giao chỉ tiêu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phấn đấu xuất khẩu nông sản đạt 65 tỷ USD. Với kết quả đã đạt được đến nay là hơn 64 tỷ USD, ngành nông nghiệp chắc chắn về đích mục tiêu trên.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, “Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiên định mục tiêu tăng trưởng ngành 4% và phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt khoảng 70 tỷ USD trong năm 2025…”



Riêng đối với thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu là Mỹ, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thích ứng với chính sách thuế quan mới của quốc gia này. Trong đó, chú trọng các nhóm giải pháp về thị trường và khoa học công nghệ.



Khoa học công nghệ và chuyển đổi số chính là động lực mới, giúp nông sản Việt Nam vươn cao, bay xa trên bản đồ nông nghiệp thế giới, hiện thực hóa khát vọng về một nền nông nghiệp thịnh vượng và một nông thôn hiện đại, văn minh./.