Tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết 57 cho nông nghiệp Việt Nam

24/11/2025

Trong kỷ nguyên số, nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt định hình tương lai quốc gia, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2024, đã vẽ nên một tầm nhìn chiến lược cho nghành nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp, trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, đang được kỳ vọng sẽ gặt hái những quả ngọt từ định hướng đột phá này, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đã chứng minh vai trò "trụ đỡ" vững chắc qua nhiều thập kỷ, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, để thực sự trở thành "động lực tăng trưởng" trong kỷ nguyên mới, nông nghiệp cần có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vượt ra khỏi tư duy sản xuất truyền thống. Nông nghiệp công nghệ cao chính là con đường chiến lược để đạt được mục tiêu này. Nghị quyết 57 mở ra “cánh cửa” để ngành nông nghiệp tiếp cận, ứng dụng và làm chủ các công nghệ tiên tiến, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Việc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết 57 mang lại những tác động tích cực và rõ rệt cho sự phát triển Nông nghiệp công nghệ cao. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ". Đối với nông nghiệp, điều này có nghĩa là chuyển đổi từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp". Từ chỗ chỉ tập trung vào cây trồng, vật nuôi, giờ đây hướng tới chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ nghiên cứu, sản xuất, chế biến, phân phối đến dịch vụ nông nghiệp thông minh.

Nghị quyết xác định "Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính". Điều này khuyến khích nông dân chủ động ứng dụng công nghệ, còn doanh nghiệp đầu tư mạnh vào R&D, sản xuất nông sản sạch, chất lượng cao.

Nghị quyết khuyến khích "cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm". Điều này rất quan trọng với Nông nghiệp công nghệ cao, nơi các công nghệ mới (AI, IoT, Big Data trong nông nghiệp) cần thời gian để thử nghiệm và chứng minh hiệu quả.

Nghi quyết 57 cũng là cơ sở vững chắc tạo môi trường hấp dẫn cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào NNCNC, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ tự động hóa, AI, Big Data trong nông nghiệp.

Vùng trồng rau nguyên liệu của các nông hộ Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Đại Lan (Hà Nội). Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Nghị quyết nhấn mạnh "Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số". Ngành nông nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ phủ sóng Internet băng thông rộng đến vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ nông dân tiếp cận thông tin, kiến thức, thị trường, xây dựng các nền tảng số nông nghiệp, hệ thống quản lý dữ liệu đất đai, thời tiết, sâu bệnh.

Ngoài ra, Hạ tầng vật lý cho nông nghiệp công nghệ cao bao gồm hệ thống nhà kính thông minh, hệ thống tưới tiêu tự động, nhà máy chế biến nông sản hiện đại, các trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ nông nghiệp cũng là đòn bẩy để nông nghiệp công nghệ cao phát triển.

Nghành nông nghiệp Việt Nam đã và đang ưu tiên phát triển và làm chủ các công nghệ như: Trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo sâu bệnh, tối ưu hóa canh tác; Internet Vạn Vật (IoT) để giám sát môi trường canh tác, vật nuôi; Big Data trong phân tích xu hướng thị trường, chuỗi cung ứng; Công nghệ sinh học trong tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, kháng bệnh tốt.

Nghị quyết 57 kêu gọi "thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp". Doanh nghiệp làm "đầu tàu" khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp lớn đầu tư vào R&D, áp dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng các vùng nguyên liệu sạch, đạt chuẩn quốc tế.

Nghị quyết 57 định hướng "tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số". Đối với nông nghiệp, điều này có nghĩa là tiếp thu công nghệ tiên tiến, chủ động học hỏi, chuyển giao công nghệ từ các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển (Hà Lan, Israel, Nhật Bản, Hoa Kỳ).

Ngoài ra, ngành nông nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, tham gia các dự án nghiên cứu chung về giống cây trồng, vật nuôi, các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững.

Nghị quyết 57-NQ/TW không chỉ là một văn kiện chính sách, mà còn là lời hiệu triệu, là kim chỉ nam cho một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững. Đối với ngành nông nghiệp, đây là cơ hội lịch sử để bứt phá, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, hiệu quả, giàu giá trị, góp phần thực hiện khát vọng "vươn mình" của dân tộc./.

Để có cái nhìn toàn diện về Nghị quyết số 57-NQ/TW trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Báo ảnh Việt Nam đã triển khai chùm bài về sự đổi thay diện mạo của Nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số với các nội dung như sau: Bài 1: Doanh nghiệp tư nhân: Động lực cho nông nghiệp xanh Bài 2: Sơn La đột phá trong phát triển nông nghiệp Bài 3: Khoa học công nghệ “góp sức” cho phát triển của ngành thủy sản Bài 4: Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp sa mạc ở Việt Nam Bài 5: Xuất khẩu nông sản bền vững từ ứng dụng công nghệ cao

Nội dung: Thông Thiện

Ảnh: Báo ảnh Việt Nam, Tư liệu



