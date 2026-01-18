XIV съезд КПВ: Развитие права народа быть хозяином страны

Товарищ Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, секретарь партийного комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) и центральных массовых организаций, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама. Фото: ВИА

В условиях, когда страна вступает в новый этап развития с переплетением многочисленных возможностей и вызовов, XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ имеет особо важное значение, продолжая подтверждать линию “Доймой” (Обновление) и развития страны.

В преддверии съезда товарищ Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, секретарь партийной организации Отечественного фронта Вьетнама и центральных массовых организаций, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, опубликовала статью, в которой подчеркнула необходимость развития права народа быть хозяином страны в участии в формировании и совершенствовании институциональной системы, тем самым укрепляя и усиливая блок великого национального единства.



Развитие социалистической демократии, обеспечение права народа быть хозяином страны в процессе формирования политики и законодательства является объективным требованием процесса Доймой и фундаментом для укрепления общественного доверия. Документы XIII Всевьетнамского партийного съезда КПВ чётко определили роль народа как субъекта и его центральное место в стратегии развития страны.



Закон об Отечественном фронте Вьетнама с изменениями и дополнениями 2025 года продолжает подтверждать по