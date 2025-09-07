НОВОСТИ
VNPT поручено стать пионером в области ключевых технологий и цифровой трансформации
Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что за 80-летний путь VNPT постоянно внедряет инновации, проявляет креативность и развивается, неразрывно связанный с историей революции и делом строительства, обновления и защиты Отечества.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал VNPT ценить время, использовать интеллект и своевременную решительность, смело мыслить и действовать, преодолевая собственные ограничения; быть пионером в области науки и технологий, цифровой трансформации; ставить человека в центр, использовать цифровую трансформацию как движущую силу, а науку и технологии - как основу.
В частности, продолжать строить и развивать VNPT как сильную, динамичную, эффективную и современную государственную группу с конкурентоспособностью на внутреннем и международном рынках, эффективно выполняющую задачи общественного блага и способствующую развитию социально-экономической сферы, обороны и безопасности. Группа должна действовать единодушно, с единым видением и целью, становясь технологической группой, где ключевыми направлениями являются цифровая инфраструктура, цифровые технологии и цифровые услуги; владеть и эксплуатировать платформы и основные элементы национальной цифровой инфраструктуры; быть первопроходцем в исследовании и освоении цифровых технологий, а также предоставлении цифровой экосистемы во всех сферах.
Группа должна быть первопроходцем в исследовании и освоении ключевых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), большие данные (Big Data), облачные технологии (Cloud), Интернет вещей (IoT), 5G/6G и кибербезопасность; активно инвестировать в исследовательские лаборатории, сотрудничать с институтами и университетами внутри страны и за рубежом для создания высококонкурентных технологических продуктов и услуг «Сделано во Вьетнаме», а также активно осуществлять технологический трансфер.
VNPT также должна активно создавать национальную экосистему инноваций через формирование открытой экосистемы для сопровождения и поддержки технологических стартапов, способствуя разработке прорывных продуктов; сохранять роль «основного ядра» в национальной цифровой трансформации, продвигая строительство цифровой инфраструктуры посредством: инхронного развертывания национальной цифровой инфраструктуры, обеспечивая безопасное и бесперебойное соединение от центрального уровня до местного; развития общих цифровых платформ, эффективно обеспечивающих безопасность и защиту для цифрового правительства, цифровой экономики, цифрового общества и цифровых граждан, а также поддерживающих активное участие министерств, отраслей, местных органов власти и предприятий в процессе цифровой трансформации, сокращая разрыв в развитии между регионами; активного участия в обеспечении социальной защиты, особенно путём ликвидации «мертвых зон» телекоммуникаций в отдалённых и труднодоступных районах на основе принципа «государство инвестирует, предприятие эксплуатирует».
Премьер-министр также потребовал от VNPT связывать развитие экономики с задачами обороны и безопасности; решительно внедрять технологические решения, способствуя превращению цифровой экономики в новый устойчивый драйвер развития страны, обеспечивая её долю как минимум 20 % ВВП и способствуя достижению роста ВВП страны на уровне 8,3–8,5 % в этом году, как запланировано, и в перспективе - двузначного роста в последующие годы; стать ключевой силой в защите от кибервойны, обеспечении безопасности данных граждан и политической системы в цифровой среде.
Подчеркнув, что правительство всегда будет сопровождать, выслушивать, устранять трудности и создавать благоприятные механизмы для VNPT, чтобы она могла максимально раскрыть свой потенциал и выполнить свою миссию, а также реализовать все положительные культурные ценности, премьер-министр выразил надежду и уверенность, что VNPT использует силу традиций революционной почтовой отрасли и своих сотрудников для формирования команды высококвалифицированных технологических специалистов с широким кругозором, твёрдой политической позицией, смелостью мыслить, действовать, брать на себя ответственность, внедрять новшества, быть первопроходцем и активно участвовать в инновациях и международной интеграции, внося значимый вклад в прорывное развитие стратегии подготовки высококвалифицированных кадров страны.
Он также выразил надежду, что группа максимально раскроет свой потенциал, выполнит свою миссию и будет уверенно развиваться, достойно являясь опорой национальной цифровой инфраструктуры. Премьер-министр выразил уверенность, что VNPT продолжит покорять новые вершины и внесёт значимый вклад в реализацию стремления к сильному и процветающему Вьетнаму, способному конкурировать на равных с ведущими державами мира.
По этому случаю VNPT была удостоена звания «Герой Труда». Это второй раз, когда VNPT получает это престижное звание, что является заслуженным признанием её выдающихся усилий в области инноваций, особенно в выполнении её первопроходческой миссии по созданию цифровой инфраструктуры и продвижению национального процесса цифровой трансформации.