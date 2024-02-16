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VinFast представляет первые праворульные электромобили
VinFast планирует сотрудничать с местными поставщиками для создания сети из 5000 зарядных станций в Индонезии, чтобы значительно ускорить внедрение электромобилей.
Стремясь проникнуть на индонезийский рынок, VinFast также планирует построить в Индонезии завод с проектной мощностью около 50.000 автомобилей в год. Ожидается, что завод VinFast создаст тысячи рабочих мест и будет способствовать развитию местной индустрии электромобилей, поскольку его цель - достичь уровня локализации в стране до 40 %.
Также 5 февраля автопроизводитель подписал соглашение о намерениях по сотрудничеству с первыми 5 дилерами в Индонезии.