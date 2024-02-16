Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

VinFast представляет первые праворульные электромобили

Вьетнамский производитель автомобилей VinFast официально представил свои первые праворульные электромобили для индонезийского рынка на Международном автосалоне Индонезии (IIMS) 2024.
  Фото: ВИА  
В рамках IIMS 2024, проходящего в Джакарте с 15 по 25 февраля, VinFast представит целый ряд моделей, включая VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 и VF 9.

VinFast планирует сотрудничать с местными поставщиками для создания сети из 5000 зарядных станций в Индонезии, чтобы значительно ускорить внедрение электромобилей.

Стремясь проникнуть на индонезийский рынок, VinFast также планирует построить в Индонезии завод с проектной мощностью около 50.000 автомобилей в год. Ожидается, что завод VinFast создаст тысячи рабочих мест и будет способствовать развитию местной индустрии электромобилей, поскольку его цель - достичь уровня локализации в стране до 40 %.

Также 5 февраля автопроизводитель подписал соглашение о намерениях по сотрудничеству с первыми 5 дилерами в Индонезии.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Населенные пункты сообщили о росте числа туристов во время праздника Тэт

Населенные пункты сообщили о росте числа туристов во время праздника Тэт

В населенных пунктах по всему Вьетнаму наблюдалось увеличение числа как местных, так и иностранных туристов во время недельных праздников Лунного Нового года (Тэт) с 8 по 14 февраля (с 29-го дня последнего лунного месяца по пятый день первого лунного месяца).
ПОДРОБНЕЕ

Top