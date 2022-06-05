Vietnam Airlines открывает рейс Нячанг-Сингапур

Рейс VN692 Vietnam Airlines встретили в международном аэропорту Камрань. Фото: ВИА

Рейс Vietnam Airlines со 160 пассажирами на борту 6 июня приземлился в центральной прибрежной провинции Кханьхоа города Нячанг из Сингапура, ознаменовав открытие воздушного маршрута.

Благодаря этому маршруту Vietnam Airlines стала первым перевозчиком во Вьетнаме, соединяющим два пункта назначения.

Авиакомпания выполняет два рейса в неделю: из Нячанга во вторник и воскресенье, а из Сингапура — в пятницу и воскресенье.

Это пятый маршрут авиакомпании, соединяющий страну Юго-Восточной Азии с крупными городами Вьетнама. Ранее, 1 июня, были запущены маршруты, связывающие центральный прибрежный город Дананг и провинцию дельты Меконга на острове Фукуок в Кьенжанге с Сингапуром.

С 1 июля Vietnam Airlines начнет выполнять рейсы между Нячангом и Сеулом в Республике Корея с одним рейсом в день.