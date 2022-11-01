Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Vietjet предлагает чрезвычайно привлекательные предложения по случаю традиционного праздника Тэт

Vietjet продаст сотни тысяч акционных билетов Eco со скидкой до 90% (налоги и сборы не включены) в течение 6 дней с 1 по 6 ноября 2022 года. При вводе кода 2023 при бронировании билетов на веб-сайте www.vietjetair.com или в мобильном приложении Vietjet Air, пассажиры получат привлекательные скидки.
  Самолет Vietjet. Фото: Vietjetair.com  
Vietjet продаст сотни тысяч акционных билетов Eco со скидкой до 90% (налоги и сборы не включены) в течение 6 дней с 1 по 6 ноября 2022 года. При вводе кода 2023 при бронировании билетов на веб-сайте www.vietjetair.com или в мобильном приложении Vietjet Air, пассажиры получат привлекательные скидки.

Акционные билеты распространяются на все внутренние маршруты из северных и центральных провинций на юг с временем полета с 6 января 2023 г. по 22 января 2023 г., а также на полеты с 23 января 2023 г. по 6 февраля 2023 г. Компания также не вводит комиссию за оплату за бронирование через Vietjet SkyClub, пассажиры могут использовать программу «Лететь — оплатить» для оплаты за совершенные полеты.

Vietjet приветствует пассажиров на безопасных и приятных рейсах современным парком новых самолетов, профессиональными и приветливыми бортпроводниками, предоставит меню из свежих и горячих блюд, обеспечит услуги и удобства, включая специальные культурные и художественные программы на высоте 10.000 метров.

Летим вместе с Vietjet повсюду встречать Лунный Новый год, не упускайте возможности поохотиться за акционными билетами и наслаждаться новыми путешествиями вместе с родными, друзьями и близкими.

ВИА

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