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НОВОСТИ

Vietjet предлагает рекламные билеты на маршруты, соединяющие Вьетнам с Индией

Отмечая открытие новых маршрутов, компания Vietjet предлагает пассажирам «рекламную вечеринку» три золотых дня в неделю в течение этого месяца на рейсах, соединяющих Вьетнам с Индией.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  

Отмечая открытие новых маршрутов, компания Vietjet предлагает пассажирам «рекламную вечеринку» три золотых дня в неделю в течение этого месяца на рейсах, соединяющих Вьетнам с Индией.

Делая таинственную и очаровательную Индию ближе, чем когда-либо, Vietjet открывает продажу почти 30.000 рекламных билетов всего за 0 донгов (без учета налогов и сборов) на 17 маршрутов, соединяющих крупнейшие города Вьетнама с городами Индии, включая маршруты, соединяющие Ханой, Хошимин, Дананг, Фукуок и Нью-Дели, Мумбаи, Ахмадабад, Хайдарабад, Бангалор.

Билеты по акции доступны в течение 3 золотых дней в среду, четверг, пятницу каждую неделю с настоящего момента до конца 26 августа 2022 года на сайте www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air или Facebook Vietjet (раздел «Бронирование»), с временем полета с 15 августа 2022 г. по 26 марта 2023 г. (За исключением Тэт и государственных праздников.). Скоро клиенты смогут легко выбрать программу «Лети сейчас — плати потом», всего за 3 минуты онлайн-регистрации на международные маршруты.

Чуть более 4 часов на каждый рейс, беспрецедентная экономия с билетами всего от 0 донгов, клиенты испытают «тысячи чар Индии» с самого начала своего путешествия на новом современном флоте Vietjet, открыв для себя горячие и свежие индийские блюда, которые подаются преданными и дружелюбными бортпроводниками, и множество уникальных культурных и художественных мероприятий на высоте 10.000 метров, а также множество медицинских товаров, услуг...

Летать напрямую в Индию проще, чем когда-либо, благодаря 17 маршрутам Vietjet, позволяющим пассажирам открыть для себя известные места во Вьетнаме и Индии или продолжить свое путешествие в более отдаленные места, включая Бали, Сингапур, Куала-Лумпур, Бангкок, Пхукет, Чиангмай, Токио, Осаку, Сеул, Пусан, Тайбэй и т. д.

Сеть рейсов Vietjet охватывает Азию, а вскоре и Австралию.

Вьетнамские посетители Индии могут быстро и удобно подать заявление на получение электронной визы без прохождения теста на COVID-19. Вьетнам отменил все правила въезда, связанные с COVID-19, и путешественники могут насладиться полной предпандемической свободой, пребывая в страну. В частности, все иностранные путешественники, прибывающие на Фукуок, имеют право на 30-дневное освобождение от визы, чтобы испытать все прелести, которые может предложить райский остров.


ВИА

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