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Vietjet официально открывает маршруты, соединяющие Вьетнам с Австралией
Главный операционный директор Vietjet Майкл Хикки ожидает, что маршруты будут отвечать потребностям в путешествиях, туризме, бизнесе и посещении родственников большого числа клиентов, а также соединят регион с обширной сетью рейсов Vietjet.
При продолжительности полета всего около 9 часов на современном широкофюзеляжном самолете A330 рейсы из Мельбурна в Хошимин будут выполняться по воскресеньям, средам и пятницам. Тем временем рейсы из Хошимина в Мельбурн будут вылетать каждый вторник, четверг и субботу.
Сразу после Мельбурна Vietjet 13 апреля открыла маршруты, соединяющие Сидней и Хошимин, тремя рейсами в неделю по понедельникам, четвергам и субботам из Сиднея в Хошимин и по средам, пятницам и воскресеньям из Хошимина в Сидней.
Ранее, 8 апреля, Vietjet начала свой первый рейс в Мельбурн, за которым последовали прямые рейсы в Сидней и Брисбен.
Постоянно расширяя свою сеть полетов за счет ведущего в мире молодого и современного авиапарка, профессиональных и преданных своему делу экипажей и множества привлекательных рекламных акций, Vietjet предлагает множество вариантов перелета по всему Вьетнаму и за рубеж в Австралию, Индию, Японию, Республику Корея, Китай, Казахстан, Индонезию, Малайзию, Сингапур и Таиланд.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом IATA Аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг безопасности в 7 звезд по версии единственного в мире веб-сайта с рейтингом безопасности и продуктов airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по рациональному финансированию и операционной деятельности по версии журнала Airfinance. Авиакомпания также была признана лучшим лоукостером такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.