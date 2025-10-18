Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

TripAdvisor отметил многочисленные знаменитые достопримечательности провинции Ниньбинь

Согласно последнему объявлению глобальной туристической платформы TripAdvisor, комплекс достопримечательностей Чанган завоевал звание «Best of the Best» — высшую категорию премии Travellers’ Choice Awards 2025, присуждаемую 1% лучших туристических направлений мира.
  TripAdvisor отметил многочисленные знаменитые достопримечательности провинции Ниньбинь. Фото: ВИА  
Премия «Best of the Best» является ярким свидетельством эффективности управления, сохранения и популяризации ценностей объекта Всемирного культурного и природного наследия Чанган, а также подтверждением престижа провинции Ниньбинь на глобальной туристической карте.

Наряду с Чанганом, две другие известные достопримечательности Ниньбиня — Тамкок – Бичдонг и пагода Байдинь — также были удостоены TripAdvisor звания «Travellers’ Choice — Выдающееся направление 2025 года», войдя в число 10% самых популярных туристических мест мира.

За девять месяцев 2025 года провинция Ниньбинь приняла 16,8 миллиона посетителей, что на 27,9% больше, чем за тот же период прошлого года; доходы от туризма достигли почти 17,9 триллиона донгов, увеличившись на 41,08%.

Благодаря выдающимся достижениям и престижным международным наградам, Ниньбинь постепенно утверждает свой статус центра наследия, экологического, культурного и религиозного туризма Вьетнама и Юго-Восточной Азии, ставя перед собой цель принять 30 миллионов туристов к 2030 году, из которых не менее 5 миллионов — иностранные, и стать одним из ведущих туристических направлений региона и мира.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул стратегическую роль военной разведки Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул стратегическую роль военной разведки Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК КПВ потребовал, чтобы Главное управление II регулярно пересматривало и совершенствовало структуру в направлении компактности и эффективности, формировало прочную разведывательную диспозицию, развивая комплексную мощь.
ПОДРОБНЕЕ

Top