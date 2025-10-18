НОВОСТИ
TripAdvisor отметил многочисленные знаменитые достопримечательности провинции Ниньбинь
Наряду с Чанганом, две другие известные достопримечательности Ниньбиня — Тамкок – Бичдонг и пагода Байдинь — также были удостоены TripAdvisor звания «Travellers’ Choice — Выдающееся направление 2025 года», войдя в число 10% самых популярных туристических мест мира.
За девять месяцев 2025 года провинция Ниньбинь приняла 16,8 миллиона посетителей, что на 27,9% больше, чем за тот же период прошлого года; доходы от туризма достигли почти 17,9 триллиона донгов, увеличившись на 41,08%.
Благодаря выдающимся достижениям и престижным международным наградам, Ниньбинь постепенно утверждает свой статус центра наследия, экологического, культурного и религиозного туризма Вьетнама и Юго-Восточной Азии, ставя перед собой цель принять 30 миллионов туристов к 2030 году, из которых не менее 5 миллионов — иностранные, и стать одним из ведущих туристических направлений региона и мира.