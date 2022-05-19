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SEA Games 31: Вьетнам победил Мьянму в полуфинале женского футбола

Вьетнам вышел в финал женского футбола на SEA Games 31 после победы над Мьянмой со счетом 1:0 в полуфинале на стадионе Камфа в провинции Куангнинь вечером 18 мая.
  Pадость победе вьетнамского футболистa. Фото: ВИА  

Как только матч начался, вьетнамские игроки начали непрерывные атаки, но Мьянме удалось справиться с ними.

Перелом в игре произошел на 28-й минуте, когда капитан Вьетнама Хюинь Ньы забила гол головой после передачи мяча в воздух от Тует Зунг. Вратарь Мэй Зин Нью из Мьянмы коснулась мяча, но так и не смогла его отбить.

Во втором тайме, хотя Мьянма также предприняла множество атак, чтобы сравнять счет, ворота Вьетнама остались в безопасности благодаря выдающейся игре вратаря Ким Тхань.

После этого у вьетнамских футболистов было несколько моментов, чтобы увеличить счет, но они их упустили.

Игра закончилась победой Вьетнама со счетом 1:0.

Вьетнам сыграет с Таиландом, который обыграл Филиппины со счетом 3:0 в другом полуфинале, в финале, намеченном на 19:00 21 мая на стадионе Камфа. Матч за бронзу состоится в 16:00 того же дня.

ВИА

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