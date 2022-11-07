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Run4WildlifeHN проводится для повышения осведомленности о лекарствах народной медицины, приготовленных из диких животных
Sporting Republic в сотрудничестве с Агенством «Образование для природы Вьетнама» (ENV), первой в стране неправительственной организацией, занимающейся охраной дикой природы, организовала это мероприятие.
Оно стало частью кампании, направленной на повышение осведомленности общественности о проблеме традиционных лекарств, изготовленных из диких животных во Вьетнаме, при поддержке Государственного департамента США и Международного общества защиты животных Австралии.
Заместитель директора ENV Нгуен Тхи Фыонг Зунг отметила, что каждый день тысячи редких, находящихся под угрозой исчезновения диких животных являются объектами охоты и продаются, чтобы удовлетворить спрос на традиционные лекарства, изготовленные из диких животных.
Дэвид Шин из Sporting Republic подчеркнул, что ответственность каждого человека заключается в том, чтобы объединить усилия для решения проблемы традиционных лекарств, изготовленных из диких животных.
Ранее ENV выпустило фильм, в котором рассказывается о рисках для здоровья от ужина в ресторанах, торгующих мясом диких животных, и содержится призыв к сообществу не поддерживать такие рестораны, тем самым снижая риск исчезновения редких животных и защищая экосистему.
В фильме также рассказывается о семье, которая наслаждается своим любимым блюдом из свинины, не зная, что их повар только что зарезал циветту, а непрерывное приготовление блюд с участием диких животных без соблюдения гигиенических процедур может привести к тому, что болезнетворные микроорганизмы от циветты попадут в блюдо, что они заказали.
Во Вьетнаме многие дикие животные были незаконно съедены в ресторанах, что не только негативно повлияло на естественную популяцию диких животных, но и увеличило риск передачи клиентам патогенов дикого происхождения. Фактически около 70% опасных инфекционных заболеваний за последние 30 лет произошли от животных, преимущественно диких.