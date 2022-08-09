Petrolimex применяет решения, чтобы справиться с большими колебаниями цен на бензин

Автозаправочная станция Petrolimex. Фото: ВИА Вьетнамская национальная нефтяная группа (Petrolimex) принимает ряд решений для выполнения производственных и бизнес-целей на третий квартал и весь 2022 год в контексте непредвиденных колебаний цен на бензин.

Одним из решений является модернизация управления запасами при проведении переговоров с крупными дистрибьюторами бензина, чтобы обеспечить поставки для удовлетворения социального спроса на бензин.

В то же время группа предприняла шаги по сокращению затрат во всех сферах производства и бизнеса посредством нескольких проектов по централизованному управлению автопарком, активами и взаимоотношениями с клиентами.

Petrolimex также работала над расширением безналичных платежей в розничных продажах и исследовала возможность строительства остановок для грузовиков, чтобы обеспечить более качественные услуги для клиентов.

В соответствии с собственным планом цифровой трансформации, основное внимание уделяется автоматизации сети складов и розничных точек продаж бензина, а также развертыванию национального плана по продаже бензина через мобильное приложение Petrolimex. Компания Petrolimex установила бесконтактные POS-терминалы на розничных заправочных станциях по всему Вьетнаму, что позволяет клиентам платить одним касанием с помощью своих карт Visa.

Недавно развернутое POS-устройство соответствует всем правилам пожарной безопасности, интегрируется с насосом и подключается по беспроводной сети, чтобы обслуживать клиентов, которые платят прямо там.

Кроме того, группа завершает работу над схемой реструктуризации и вывода капитала из месторождений, в которых она работала с убытком.

Что касается инвестиционных проектов, Petrolimex ускоряет строительство здания Petrolimex, модернизацию своей сети складов, портов и трубопроводов, а также инвестирует в оборудование и технологии.

Согласно финансовому отчету группы, опубликованному 30 июля, ее чистая выручка за первые 6 месяцев 2022 года достигла 151,387 трлн. донгов (6,47 млрд. долл. США по текущему обменному курсу), что на 78% больше, чем за тот же период прошлого года. Увеличение было в основном связано с ростом мировых цен на сырую нефть, при этом средняя цена за этот период выросла на 31% в годовом исчислении до 101,7 долл. США за баррель по сравнению с 77,2 долл. США в первой половине 2021 года.

Прибыль до налогообложения составила 293 млрд. донгов, что составляет всего 10% от целевого показателя и 10% от показателя за тот же период прошлого года. Несмотря на 9-процентное увеличение объема продаж бензина, бензиновый бизнес группы показал убыток в размере 595 млрд. донгов.

Между тем, небензиновый бизнес принес прибыль до налогообложения в размере 888 млрд. донгов, из которых нефтехимический, асфальтовый и химический бизнес дал самую высокую прибыль - 369 млрд. донгов.

Страховая и банковская сферы отчиталась о прибыли до налогообложения в размере 138 млрд. донгов, складских помещений - 112 млрд. донгов, авиационного топлива - 91 млрд. донгов, газа - 79 млрд. донгов, транспорта - 43 млрд. донгов и другой бизнес - 56 млрд. донгов.

В первой половине этого года Petrolimex выплатила в государственную казну 21,393 млрд. донгов, что на 9% больше, чем за тот же период 2021 года.

В условиях резкого роста цен на бензин из-за негативных последствий российско-украинского конфликта во втором квартале, Petrolimex была вынуждена импортировать бензин для удовлетворения внутреннего спроса в целях социально-экономического развития, что привело к значительному снижению прибыли от бензинового бизнеса.

Группа, владеющая более чем 50% доли внутреннего розничного рынка бензина, объяснила, что конфликт между Россией и Украиной вызвал опасения по поводу поставок энергоносителей, что привело к росту цен на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с 75,88 долл. США за баррель до 102,07 долл. США после первые 3 месяца года.

Однако в этот период нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод Нгишон сократил добычу нефти, а некоторые технические проблемы также вынуждали его иногда останавливать добычу.

Поэтому компании пришлось изменить свой план импорта, ища поставки по более высоким ценам, отмечает Petrolimex.



