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Cеминар: На модернизацию системы морских портов нужно 16 млрд долларов
Выступая на семинаре, заместитель министра транспорта Нгуен Суан Шанг сказал, что система внутренних морских портов общей протяженностью более 90 км может пропустить около 750 млн тонн грузов в год.
Ле Тан Дат, заместитель генерального директора консалтинговой компании «Морское строительство», сказал, что ожидается, что в предстоящий период общий инвестиционный спрос на систему морского порта составит 398,706 млрд. донгов, из которых в 2025 году - 147,164 млрд. донгов, в том числе покрывая потребности в инвестиционном капитале для общественной морской инфраструктуры и в инвестиционном капитале для порта; к 2030 году дополнительно понадобится 251,542 млрд. донгов.
Что касается внутренних портов, г-н Фам Хоай Тьюнг - заместитель директора Центра консалтинга и инвестиций в развитии транспорта сказал, что до настоящего времени по всей стране было инвестировано, объявлено и введено в эксплуатацию 10 внутренних портов.
Внутренние порты распределены по 5 среди 15 коридоров и экономических зон с внутренним портовым планированием, из которых на севере сформировано 4 прибрежных экономических коридора, а всего планируется 5 внутренних портов.
Общий объем ввоза и вывоза грузов в контейнерах через внутренние порты и внутренние таможенные пункты в настоящее время составляет около 4,2 млн TEU в год, при этом 90% грузов проходит через таможенные порты.
Объем грузов через 10 заявленных внутренних портов составляет лишь около 10%, поскольку большинство из них являются вновь образованными и расположены на севере, за исключением внутреннего порта Ньончать в Донгнае.
Заместитель министра Нгуен Суан Шанг также сообщил, что до сих пор в инфраструктуру судоходных каналов инвестировало государство, а в портовую инфраструктуру - предприятия. Однако за последнее время многие населенные пункты активно инвестировали средства местных бюджетов в инфраструктуру судоходных каналов. Это создает благоприятные условия для того, чтобы морские порты эффективно продвигали свои потенциальные преимущества, а также разделяли бремя с центральным бюджетом.