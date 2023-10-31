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6-я сессия НС15-го созыва: вопросы и ответы будут сосредоточены на четырех областях
В своем заключении Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что вопросы и ответы будут сосредоточены на четырех областях, а именно общей экономике – макроэкономике, отраслевой экономике, социокультуре, судебных вопросах, внутренних делах и государственном аудите.
Мероприятие продлится два с половиной дня, на каждую область будет потрачено примерно 160-170 минут. Однако время будет гибко корректироваться в зависимости от реальной ситуации.
Главный законодатель уточнил, что сеанс вопросов и ответов на 6-й сессии будет сосредоточено на рассмотрении «обязательств», взятых на себя членами правительства и руководителями секторов по реализации 10 постановлений НС 14-го и 15-го созывов, а не на решении текущих проблем.
В этом духе он поручил провести тщательную подготовку.