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НОВОСТИ

6-я сессия НС15-го созыва: вопросы и ответы будут сосредоточены на четырех областях

30 октября председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ возглавил совещание по рассмотрению подготовки к сеансу вопросов и ответов, которая состоится в рамках шестой сессии НС15-го созыва, которая началась в Ханое с 23 октября.
  Выступает председатель НС Выонг Динь Хюэ. Фото: Зоан Тан/ВИА  
На мероприятии Генеральный секретарь НС, председатель аппарата НС Буй Ван Кыонг представил отчет о подготовительной работе, после чего участники обсудили соответствующие методы и время проведения сеанса.

В своем заключении Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что вопросы и ответы будут сосредоточены на четырех областях, а именно общей экономике – макроэкономике, отраслевой экономике, социокультуре, судебных вопросах, внутренних делах и государственном аудите.

Мероприятие продлится два с половиной дня, на каждую область будет потрачено примерно 160-170 минут. Однако время будет гибко корректироваться в зависимости от реальной ситуации.

Главный законодатель уточнил, что сеанс вопросов и ответов на 6-й сессии будет сосредоточено на рассмотрении «обязательств», взятых на себя членами правительства и руководителями секторов по реализации 10 постановлений НС 14-го и 15-го созывов, а не на решении текущих проблем.

В этом духе он поручил провести тщательную подготовку.

ВИА/ИЖВ

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