Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

50-летие воссоединения страны: Королевские армии Камбоджи и Лаоса провели тренировку в Биньзыонге

21 апреля военнослужащие Народной армии Лаоса и Королевской армии Камбоджи прибыли в провинцию Биньзыонг (Вьетнам) для участия в тренировках в рамках подготовки к военному параду, посвящённому 50-летию освобождения Южного Вьетнама и объединения страны (30 апреля 1975 года – 30 апреля 2025 года).
  Солдаты Лаосской народной армии на репетиции. Фото: ВИА  
Военные подразделения двух дружественных государств принимают участие в параде по приглашению Министерства обороны Вьетнама, что подчёркивает дружбу и солидарность между странами, а также является возможностью разделить радость с народом Вьетнама по случаю великой победы в борьбе за национальную независимость.

Помимо подразделений и сил Народной армии Вьетнама, в параде также примут участие расчёты вооружённых сил Китая, Лаоса и Королевской армии Камбоджи. Это первый случай, когда Вьетнам проводит парад с участием иностранных армейских формирований, что придаёт мероприятию важное внешнеполитическое значение и подтверждает всё более тесные и прочные связи в области оборонного сотрудничества между странами.

Полковник Сомпхенг Кеосира, глава делегации Народной армии Лаоса, выразил честь и гордость за возможность участвовать в параде во Вьетнаме. «Я обещаю приложить все усилия для успешного выполнения поставленной задачи и внести вклад в успех празднования 30 апреля», — отметил он.

Командующий подразделением вмешательства Главного командования жандармерии Королевской армии Камбоджи Бин Пхоос сообщил, что его делегация состоит из 119 офицеров и солдат, которые прошли пятидневную тренировку во Вьетнаме после более чем десятидневной подготовки в Камбодже. «Мы гордимся тем, что представляем нашу страну на этом великом параде. Благодарим провинцию Биньзыонг за тёплый приём», — поделился Бин Пхоос.

Празднование 50-летия освобождения Южного Вьетнама и объединения страны состоится 30 апреля в крупном масштабе и имеет важное историческое значение. Военный парад станет ключевым событием торжеств, подчёркивающим международную солидарность и традиционно крепкие связи между армиями и народами дружественных стран в стремлении к миру и национальной независимости.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Победа войны сопротивления против Америки за спасение страны - урок по созданию сильных народных вооружённых сил в новую эпоху

Победа войны сопротивления против Америки за спасение страны - урок по созданию сильных народных вооружённых сил в новую эпоху

Президент государства Лыонг Кыонг в статье, написанной по случаю 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны, подчеркнул уроки создания сильных вооруженных сил народа в новую эпоху.
ПОДРОБНЕЕ

Top