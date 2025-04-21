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50-летие воссоединения страны: Королевские армии Камбоджи и Лаоса провели тренировку в Биньзыонге
Помимо подразделений и сил Народной армии Вьетнама, в параде также примут участие расчёты вооружённых сил Китая, Лаоса и Королевской армии Камбоджи. Это первый случай, когда Вьетнам проводит парад с участием иностранных армейских формирований, что придаёт мероприятию важное внешнеполитическое значение и подтверждает всё более тесные и прочные связи в области оборонного сотрудничества между странами.
Полковник Сомпхенг Кеосира, глава делегации Народной армии Лаоса, выразил честь и гордость за возможность участвовать в параде во Вьетнаме. «Я обещаю приложить все усилия для успешного выполнения поставленной задачи и внести вклад в успех празднования 30 апреля», — отметил он.
Командующий подразделением вмешательства Главного командования жандармерии Королевской армии Камбоджи Бин Пхоос сообщил, что его делегация состоит из 119 офицеров и солдат, которые прошли пятидневную тренировку во Вьетнаме после более чем десятидневной подготовки в Камбодже. «Мы гордимся тем, что представляем нашу страну на этом великом параде. Благодарим провинцию Биньзыонг за тёплый приём», — поделился Бин Пхоос.
Празднование 50-летия освобождения Южного Вьетнама и объединения страны состоится 30 апреля в крупном масштабе и имеет важное историческое значение. Военный парад станет ключевым событием торжеств, подчёркивающим международную солидарность и традиционно крепкие связи между армиями и народами дружественных стран в стремлении к миру и национальной независимости.