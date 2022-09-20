45-летние отношения Вьетнама и ООН: надежное партнерство ради мира и сотрудничества

Министр иностранных дел Буй Тханг Шон. Фото: ВИА

Почти 45 лет назад, 20 сентября 1977 года, Вьетнам официально присоединился к Организации Объединенных Наций, крупнейшей в мире многосторонней организации.

По этому поводу министр иностранных дел Буй Тхань Шон опубликовал статью на тему: «45-летние отношения Вьетнама и ООН: надежное партнерство ради мира, сотрудничества и развития».

ВИА имеет честь опубликовать эту статью.

Организация Объединенных Наций (ООН) является крупнейшей в мире многосторонней организацией, основной миссией которой является поддержание международного мира и безопасности, содействие дружественному сотрудничеству и развитию народов во всем мире. Сотрудничество с ООН всегда занимает важное место во внешней политике Партии и государства Вьетнама, отражая волю и чаяния народа о мире, национальной независимости, демократии, сотрудничестве и развитии.

В январе 1946 года Президент Хо Ши Мин от имени правительства Демократической Республики Вьетнам направил письмо Председателю Генеральной Ассамблеи ООН, в котором выразил желание, чтобы Вьетнам присоединился к Организации.

Пройдя самые трудности испытания, 20 сентября 1977 года Вьетнам официально стал 149-м членом ООН. С тех пор Вьетнам всегда был надежным партнером, активным участником, внеся немало важных вкладов в выполнение миссий ООН.

В деле обновления (Доймой) сотрудничество между Вьетнамом и ООН развивалось динамично, широко и эффективно. Программы и проекты ООН внесли важный вклад в процесс обновления и международной интеграции Вьетнама, особенно в развитие социально-экономической инфраструктуры, образования, здравоохранения, искоренения голода и сокращения бедности, защиты окружающей среды, обмена опытом развития во многих областях.

Развивая дух самостоятельности в сочетании с эффективным использованием внешних ресурсов, Вьетнам добился многих важных достижений в области развития, которые высоко оцениваются ООН и международным сообществом, таких как досрочное выполнение 5 из 8 Целей развития тысячелетия (ЦРТ), реализация инициативы «Объединенные действия» по реформированию системы развития ООН, усилия для завершения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., решимость реализовать обязательства по нейтрализации вредных выбросов к 2050 году...

В самое трудное время пандемии COVID-19 Вьетнам получил огромную поддержку в виде вакцин и медицинского оборудования от ООН, непосредственно через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и механизм COVAX, что помогло эффективному контролю, безопасной адаптации и прогрессу в отражении пандемии COVID-19.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь во время встречи с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом в Нью-Йорке (США), 16 мая 2022 года. Фото: ВИА

Через модель трехстороннего сотрудничества при поддержке ООН Вьетнам активно делится знаниями и опытом, полученными в деле обновления, с развивающимися странами, особенно опытом в области экономических инноваций, международной интеграции, развития сельского хозяйства, здравоохранения, образования.

Пройдя не одну войну, Вьетнам глубоко ценит мир. Как однажды заметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Вьетнам является важным фактором, способствующим миру и стабильности в регионе и во всем мире. Страна всегда поддерживает международное право и основополагающие принципы Устава ООН, стремится содействовать поиску всеобъемлющего и долгосрочного решения конфликтов.

В ООН, особенно в течение выполненных сроков полномочий непостоянного члена Совета Безопасности (2008–2009 гг. и 2020–2021 гг.), Вьетнам предложил множество инициатив и решений глобальных проблем, таких как учреждение Международного дня профилактики и контроля заболеваний (27 декабря), создание Группы друзей UNCLOS, ликвидация последствий наземных мин, защита основной инфраструктуры в условиях конфликта, а также содействие сотрудничеству между ООН и АСЕАН в поддержании регионального мира и безопасности...

К настоящему времени Вьетнам отправил 512 военных и 4 милиционера для участия в миротворческих силах ООН в Африке и в штаб-квартире ООН, тем самым не только подтверждая свою ответственность за международную безопасность, но и продвигая имиджа Вьетнамской народной армии в выполнении задачи «вестника мира и дружбы».

В области прав человека Вьетнам поддерживает диалог и сотрудничество, продвигая дух гуманизма и сострадания, ставит людей в центр развития, делится достижениями и опытом в области защиты основных прав, обеспечивает справедливость и социальный прогресс.

Солдаты первого полевого госпиталя 2-го уровня отправляются в Южный Судан, чтобы принять участие в миротворческой миссии ООН. Фото: ВИА

После срока 2014–2016 гг. в качестве члена Совета ООН по правам человека Вьетнам баллотируется на срок 2023–2025 гг., чтобы продолжать вносить свой вклад в продвижение прав человека в мире.

Благодаря достижениям дела обновления (Доймой) и положительному вкладу в общие усилия международного сообщества, Вьетнам был избран во многие важные организации ООН, такие, как Совет Безопасности (2008–2009 гг., 2020–2021 гг.), Социально-Экономический совет (1998-2000 гг., 2016-2018 гг.), Совет по правам человека (2014-2016 гг.), Комиссия международного права (2017-2021 гг., 2023-2027 гг.), Исполнительный совет Программы развития ООН (ПРООН) и Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА) (2000-2002 гг.), Исполнительный совет ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (1978-1983 гг., 2001-2005 гг., 2009-2013 гг., 2015-2019 гг., 2021-2025 гг.)...

С высоким чувством ответственности и существенным вкладом в общую работу ООН, Вьетнам демонстрирует позицию, идею и волю дипломатии с эпохи Хо Ши Мина, распространяя решительное послание о независимой, самостоятельной, новаторской, миролюбивой, уважающей международное право, заслуживающей доверия, искренней и ответственной стране.

Партнерство за мир, устойчивое развитие и лучшее будущее для человечества

Отношения сотрудничества между Вьетнамом и ООН в течение последних 45 лет внесли важный вклад в укрепление мира и стабильности, содействие всесторонней и широкой международной интеграции, подтвердив правильность стратегии использования внешних ресурсов для национального развития, укрепления положения и престижа Вьетнама на международной арене.

XIII съезд Партии продолжил подтверждать важное место ООН во внешней политике Партии и государства, которая направлена на повышение уровня многосторонней дипломатии, активное участие и продвижение роли Вьетнама в многосторонних механизмах, особенно АСЕАН, ООН.

Осуществляя эту правильную политику, Вьетнам продолжает придавать большое значение и укреплять сотрудничество с ООН, решительно защищая независимость и развивая самостоятельность, обеспечивая высшие национальные интересы на основе Устава ООН и основных принципов международного права, равенства, сотрудничества и взаимной выгоды.

Страна прилагает усилия для продвижения роли руководства и посредничества в международных вопросах, когда позволяют условия, продолжает продвигать многостороннее сотрудничество, сотрудничество между ООН и региональными организациями, включая АСЕАН, для совместного поиска долгосрочных решений проблем безопасности и развития в мире.

Наряду с дальнейшим совершенствованием институтов и усилением координации между учреждениями и организациями в политической системе, очень важно сосредоточиться на обучении, воспитании, наращивании потенциала и формировании контингента многосторонних, универсальных, профессиональных и современных дипломатов, и в то же время иметь соответствующую политику для расширения участия вьетнамских дипломатов в организациях ООН.

Ситуация в мире меняется быстро и сложно, но важной тенденцией и искренним стремлением наций и народов всегда были сохранение мира и расширение сотрудничества в целях развития.

Под лозунгом «активность, позитивность, искренность, надежность и ответственность» Вьетнам продолжает делать все возможное, чтобы способствовать укреплению центральной роли ООН в системе глобального управления, стремясь к устойчивому миру, национальной независимости, демократии, сотрудничеству в целях развития и социальному прогрессу.