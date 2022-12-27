Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

40-летие ЮНКЛОС 1982: французский эксперт высоко оценивает роль Конвенции

По словам г-на Хебрарда, одно из самых больших преимуществ ЮНКЛОС 1982 года заключается в установлении баланса между притязаниями прибрежных государств на суверенитет при обеспечении свободы судоходства на море. Конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), также известная как Конвенция Монтего-Бей, принятая 10 декабря 1982 года, является большим прогрессом, способствующим сохранению свободы судоходства на море, а также основой для развития морской деятельности и сохранения океана. Вышеупомянутое заявление сделал г-н Патрик Эбрар, бывший вице-адмирал ВМС Франции, ассоциированный эксперт Французского института стратегических исследований, в интервью корреспонденту ВИА в Париже.

По словам г-на Хебрарда, одно из самых больших преимуществ ЮНКЛОС 1982 года заключается в установлении баланса между притязаниями прибрежных государств на суверенитет при обеспечении свободы судоходства на море.

Хебрард сказал, что в соответствии с Конвенцией международное морское дно считается наследием человечества. В настоящее время Международный орган по морскому дну (ISA) разрабатывает Горный кодекс, регулирующий разведку, поиск и добычу руд на международном морском дне.

UNCLOS 1982 также касается сохранения морей, в том числе международных вод или в пределах юрисдикции государств. Статья 192 Конвенции гласит, что страны «обязаны защищать и сохранять морскую акваторию». Посредством принципа связывающей ответственности Конвенция устанавливает континуум между национальным наследием и наследием человечества.

Однако г-н Хебрард подчеркнул, что на море по-прежнему сильно влияют геостратегические вопросы. Поэтому до сих пор существует множество споров между странами, связанных с морем, в том числе в Средиземном море, Гвинейском заливе, Восточном море или Арктике.

Хебрард сказал, что еще предстоит дополнить в ЮНКЛОС 1982 года многими элементами, по крайней мере, в трех областях, включая безопасность на море и борьбу с угрозами и контрабандой в международных водах; концепция устойчивого развития в области охраны окружающей среды; положения о морских зонах, районах, которые страны могут интерпретировать по-разному, что приводит к спорам.

Зная об этих проблемах, ООН и ее государства-члены согласны с тем, что нужно включить защиту океанов в Конвенцию в целях «сохранения и устойчивого использования океанов, морей и морских ресурсов».

Хебрард сказал, что, хотя ЮНКЛОС нуждается в дальнейшем совершенствовании, она по-прежнему является основой для развития морской деятельности и сохранения океана и должна соблюдаться всеми государствами-членами.

Упомянув, что Вьетнам является одной из 12 стран-учредителей Группы друзей ЮНКЛОС, которая была создана в июне 2021 года и в настоящее время насчитывает более 100 членов, Хебрард оценил, что целью создания Группы является обмен мнениями и надлежащим поведением между государствами-членами, делая Конвенцию более широко известной и живой.

Этот форум тем более значим в то время, когда ситуация быстро развивается из-за последствий глобального потепления и растущего понимания океанов. Регулярные встречи между странами могут создать взаимопонимание, способствовать накоплению общих знаний о последствиях глобального потепления и мирном разрешении споров. Кроме того, группа друзей ЮНКЛОС 1982 года также позволяет вносить новые предложения по улучшению ЮНКЛОС или способствовать ее дальнейшему развитию.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top