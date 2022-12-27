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40-летие ЮНКЛОС 1982: французский эксперт высоко оценивает роль Конвенции
По словам г-на Хебрарда, одно из самых больших преимуществ ЮНКЛОС 1982 года заключается в установлении баланса между притязаниями прибрежных государств на суверенитет при обеспечении свободы судоходства на море.
Хебрард сказал, что в соответствии с Конвенцией международное морское дно считается наследием человечества. В настоящее время Международный орган по морскому дну (ISA) разрабатывает Горный кодекс, регулирующий разведку, поиск и добычу руд на международном морском дне.
UNCLOS 1982 также касается сохранения морей, в том числе международных вод или в пределах юрисдикции государств. Статья 192 Конвенции гласит, что страны «обязаны защищать и сохранять морскую акваторию». Посредством принципа связывающей ответственности Конвенция устанавливает континуум между национальным наследием и наследием человечества.
Однако г-н Хебрард подчеркнул, что на море по-прежнему сильно влияют геостратегические вопросы. Поэтому до сих пор существует множество споров между странами, связанных с морем, в том числе в Средиземном море, Гвинейском заливе, Восточном море или Арктике.
Хебрард сказал, что еще предстоит дополнить в ЮНКЛОС 1982 года многими элементами, по крайней мере, в трех областях, включая безопасность на море и борьбу с угрозами и контрабандой в международных водах; концепция устойчивого развития в области охраны окружающей среды; положения о морских зонах, районах, которые страны могут интерпретировать по-разному, что приводит к спорам.
Зная об этих проблемах, ООН и ее государства-члены согласны с тем, что нужно включить защиту океанов в Конвенцию в целях «сохранения и устойчивого использования океанов, морей и морских ресурсов».
Хебрард сказал, что, хотя ЮНКЛОС нуждается в дальнейшем совершенствовании, она по-прежнему является основой для развития морской деятельности и сохранения океана и должна соблюдаться всеми государствами-членами.
Упомянув, что Вьетнам является одной из 12 стран-учредителей Группы друзей ЮНКЛОС, которая была создана в июне 2021 года и в настоящее время насчитывает более 100 членов, Хебрард оценил, что целью создания Группы является обмен мнениями и надлежащим поведением между государствами-членами, делая Конвенцию более широко известной и живой.
Этот форум тем более значим в то время, когда ситуация быстро развивается из-за последствий глобального потепления и растущего понимания океанов. Регулярные встречи между странами могут создать взаимопонимание, способствовать накоплению общих знаний о последствиях глобального потепления и мирном разрешении споров. Кроме того, группа друзей ЮНКЛОС 1982 года также позволяет вносить новые предложения по улучшению ЮНКЛОС или способствовать ее дальнейшему развитию.