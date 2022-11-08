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НОВОСТИ

4-я сессия НС 15-го созыва: обсуждение предотвращения и борьбы с преступностью и правонарушениями

В 2022 году борьба с коррупцией и негативными элементами продолжает продвигаться, достигнув многих важных и многогранных результатов, тем самым укрепляя доверие народа.
  На заседании 4-Сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИА  
Продолжая программу 4-й сессии, Национальное собрание (НС) в течение всего дня 8 ноября заслушает отчет и приложение о проверке деятельности Председателя Верховного народного суда и Главного прокурора Верховной народной прокуратуры, профилактике преступности и борьбы с правонарушениями, исполнении судебных решений и антикоррупционной работе в 2022 году. После этого НС обсудит эти вопросы в зале.

Согласно отчету правительства, в последнее время правительство продолжило усиливать информирование о новых методах и уловках преступников, особенно преступников, использующих высокие технологии, мошенников, присваивающих имущество в интернете; освещать незаконные действия. Функциональные силы, особенно милиция, внедрили множество профессиональных профилактических планов и мер. Соответственно, расследовано и раскрыто 29.169 преступлений против общественного порядка, что составляет 86,57 %, из них очень тяжких – 94,61 %, а особо тяжких – 95,45 %. Была ликвидирована 631 преступная банда и группа всех видов, а также жестко пресечены преступления, связанные с «черными кредитами»; арестованы, мотивированы к добровольной сдаче правоохранительным органам 4.919 человек, в том числе 1.452 опасных и особо опасных субъектов...

В 2022 году борьба с коррупцией и негативными элементами продолжает продвигаться, достигнув многих важных и многогранных результатов, тем самым укрепляя доверие народа.

Всего Инспекционный сектор развернул 5.800 административных проверок и 115.122 специализированных инспекции. Путем проверок были усовершенствованы механизмы, политики и законы во многих областях; выявлены экономические правонарушения на 51.657 млрд. донгов и связанные с 12.004 га земли; сектор предложил вернуть 21.472 млрд. донгов в бюджет, привлечь к административной ответственности 1.777 коллективов и 4.726 физических лиц, передал в следственные органы 384 дел на 196 субъектов.

ВИА

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