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4-я сессия НС: четыре законопроекта и резолюции вынесены на рассмотрения
Соответственно, законодательный орган заслушает заявление и проверочный отчет по проекту Закона о торгах (пересмотренный), а также проект резолюции, апробирующий несколько специальных механизмов и политик для развития города Буонматхуот в провинции Центральное нагорье Даклак.
Также на рассмотрение будет вынесен еще один проект резолюции о пилотном аукционе автомобильных номеров.
Ожидается, что депутаты НС обсудят в группах проект Закона о ценах (с поправками) и проект Закона о торгах (с изменениями), а также реализацию Закона об иммиграции, связанную с информацией о «месте рождения» в паспорте.