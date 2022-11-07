Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

4-я сессия НС: четыре законопроекта и резолюции вынесены на рассмотрения

Национальное собрание (НС) 15-го созыва рассмотрит четыре законопроекта и резолюции на своей 4-й сессии 7 ноября. Национальное собрание (НС) 15-го созыва рассмотрит четыре законопроекта и резолюции на своей 4-й сессии 7 ноября.

Соответственно, законодательный орган заслушает заявление и проверочный отчет по проекту Закона о торгах (пересмотренный), а также проект резолюции, апробирующий несколько специальных механизмов и политик для развития города Буонматхуот в провинции Центральное нагорье Даклак.

Также на рассмотрение будет вынесен еще один проект резолюции о пилотном аукционе автомобильных номеров.

Ожидается, что депутаты НС обсудят в группах проект Закона о ценах (с поправками) и проект Закона о торгах (с изменениями), а также реализацию Закона об иммиграции, связанную с информацией о «месте рождения» в паспорте.

ВИА

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