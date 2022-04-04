3 апреля число новых случаев COVID-19 продолжает снижаться

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3 апреля во Вьетнаме было подтверждено 50.730 новых случаев заболевания COVID-19.

Столица Ханой по-прежнему регистрирует наибольшее количество инфекций по стране — 6.304, Йенбай (2.604), Нгеан (2 599), Куангнинь (2 522), Бакжанг (2 503), Футхо (2 435), Лаокай (2 034), Тайбинь (1 725), Виньфук ( 1592), Туенкуанг (1420), Лангшон (1361), Куангбинь (1283), Баккан (1112), Тайнгуен (997), Хажанг (968), Ханам (957), Шонла (948), Биньдинь (929), Каобанг (789), Ламдонг (768), Виньлонг (758), Хайзыонг (754), Бакнинь (735), Хынгйен (709), Хатинь (688) , Биньфыок (674), Тайнинь (669), Хоабинь (591), Биньзыонг (589), Лайчау (572), Камау (565), Куангчи (562), Тхыа Тхиен-Хюэ (555) , Ниньбинь (520), Бенче (519), Дьенбьен (467), Куангнгай (463), Бариа-Вунгтау (454), Дакнонг (437), Дананг (419), Тханьхоа (409) ), Намдинь (368), Фуйен (362), Хошимин (347)......

С начала пандемии общее число случаев заболевания в стране достигло 9.818.328 человек.

В критическом состоянии находятся 1.973 пациента, а также зарегистрировано 37 смертей, в результате чего число летальных исходов, связанных с COVID, достигло 42.600 человек.

В общей сложности 74.608 пациентов были полностью выздоровели в тот день, в результате чего общее число выздоровевших достигло 7.787.962 человек.

С начала пандемии по всей стране было введено 206.525.077 миллионов доз вакцин против COVID-19.



