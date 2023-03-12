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«Туризм Ханоя приветствует 2023 год - Get on Hanoi 2023» приглашает посетителей в столицу

Вечером 11 марта в прогулочной зоне озера Возвращенного Меча (Хоанкием) в центре Ханоя состоялась захватывающая программа «Туризм Ханоя приветствует 2023 год - Get on Hanoi 2023» на тему «Влюбиться в Ханой». Вечером 11 марта в прогулочной зоне озера Возвращенного Меча (Хоанкием) в центре Ханоя состоялась захватывающая программа «Туризм Ханоя приветствует 2023 год - Get on Hanoi 2023» на тему «Влюбиться в Ханой».

Программа организована Департаментом туризма Ханоя в сотрудничестве с соответствующими подразделениями для продвижения образа Ханоя, как «безопасного, дружелюбного, качественного, привлекательного» направления для приглашения все большего и большего количества туристов в Ханой.

Благодаря сочетанию музыки, света и визуальных образов о достопримечательностях Ханоя, туризм столицы был представлен уникальным и впечатляющим образом на церемонии открытия.

В программе были также выступления певцов и танцевальных коллективов, посвященные тематике Ханоя, и парад в честь туризма Ханоя Get on Hanoi 2023.

Программа «Туризм Ханоя приветствует 2023 год - Get on Hanoi 2023» также транслировалась в прямом эфире через платформы социальных сетей: Fanpage, Youtube Департамента туризма Ханоя.

«Туризм Ханоя приветствует 2023 год - Get on Hanoi 2023» - это первое мероприятие из серии из более чем 50 мероприятий, которые состоятся в Ханое в 2023 году, таких как Ханойский туристический фестиваль-2023, Ханойский фестиваль подарков-2023, Ханойский осенний фестиваль, Фестиваль кухни и туризма традиционных ремесленных деревень Ханоя, Ханойский фестиваль аозай-2023..., стремясь к выполнению цели Ханоя в 2023 году по приему более 22 млн. посетителей, 3 млн. из которых - международные туристы.

Директор Департамента туризма Ханоя Данг Хыонг Жанг отметил, что «Туризм Ханоя приветствует 2023 год – Get on Hanoi 2023» – это мероприятие по созданию коммуникативных эффектов и продвижению туристического образа «Влюбиться в Ханой» лучшим и широким образом, способствуя поддержке бизнеса и привлечению туристов в столицу.

Продвигая достигнутые результаты, туристическая отрасль города продолжает эффективно и синхронно развертывать группы задач и решений, чтобы туристическая отрасль смогла внести более весомый вклад в социально-экономическое развитие столицы.

В 2023 году столичный туризм будет сосредоточен на разработке новых и инновационных туристических продуктов, уделяя особое внимание развитию туристической среды, инфраструктуры и объектов, особенно в туристических зонах и достопримечательностях, формируя для посетителей чувство удовлетворения визитах в Ханой. Туристическая отрасль города ориентирована на развитие MICE-туризма и гольф-туризма.

ВИА/ИЖВ

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