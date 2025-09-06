Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

«Российская вакцина от рака готова к применению»

Глава ФМБА Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
  Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев  
Российская вакцина против рака готова к применению — ее доклинические исследования доказали безопасность и высокую эффективность, рассказала «Известиям» руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках ВЭФ-2025.

По ее словам, в конце лета 2025 года ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение нового препарата.

Ранее в августе российские СМИ сообщили, что российская вакцина от рака готова к клиническим испытаниям. Исследования проведут в двух крупных онкологических центрах — МНИОИ имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина. Эта вакцина создана с помощью технологии матричной РНК и работает индивидуально для каждого пациента.

Как она создаётся: специалисты берут образцы опухолевой ткани, изучают нарушения в генах и находят особые мишени — неоантигены. Вакцина будет «нацелена» именно на эти мишени, чтобы помочь организму бороться с раком.

Такую вакцину нельзя купить в аптеке — её получат только пациенты с определенными показаниями, после генетического анализа опухоли.

ВИА/ИЖВ

