«Российская вакцина от рака готова к применению»
По ее словам, в конце лета 2025 года ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение нового препарата.
Ранее в августе российские СМИ сообщили, что российская вакцина от рака готова к клиническим испытаниям. Исследования проведут в двух крупных онкологических центрах — МНИОИ имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина. Эта вакцина создана с помощью технологии матричной РНК и работает индивидуально для каждого пациента.
Как она создаётся: специалисты берут образцы опухолевой ткани, изучают нарушения в генах и находят особые мишени — неоантигены. Вакцина будет «нацелена» именно на эти мишени, чтобы помочь организму бороться с раком.
Такую вакцину нельзя купить в аптеке — её получат только пациенты с определенными показаниями, после генетического анализа опухоли.