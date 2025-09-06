Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

«Национальные концерты» – новый импульс культурной индустрии

«Национальные концерты» не только покоряют публику трогательными художественными выступлениями, пробуждающими чувства патриотизма и национальной гордости, но и способствуют активизации и созданию нового импульса для развития культурной индустрии Вьетнама.
  Более 50 000 зрителей собрались на Национальном стадионе «Мидинь», чтобы насладиться программой «Отечество в сердце». Фото: nhandan.vn  
Создание импульса для индустрии исполнительского искусства

Термин «национальный концерт» стал распространённым обозначением, которое молодёжь использует для именования художественных программ государственного масштаба. В последние дни был проведён ряд грандиозных концертов, посвящённых 80-летию Августовской революции и Дня независимости 2 сентября. Среди них можно выделить «В концерт – Сияющий Вьетнам» и «V Fest – Яркая молодость», организованные Вьетнамским телевидением, которые привлекали около 25 000 молодых зрителей каждую ночь; «Отечество в сердце», проведённый газетой «Нянзан» совместно с Народным комитетом Ханоя - более 50 000 участников; «Горжусь тем, что я вьетнамец», организованный Центральным комитетом по пропаганде и агитации совместно с Отделом по массовой работе - более 30 000 зрителей…

«Национальные концерты» последних дней доказал, что политическое искусство, если в него вложены соответствующие ресурсы, оно реализовано тщательно и сопровождается грамотным медиасопровождением, вполне способно удовлетворить требования как по идейному содержанию, так и по художественному качеству и экономической ценности. Крупномасштабные художественные программы также способствуют развитию таких сфер, как туризм, гостиничный бизнес, транспорт, мода, уличная торговля, сувенирная продукция и т. д.

Особенно «абсолютно кинематографичные» моменты на концертах широко распространяются на цифровых платформах, привлекая миллионы просмотров и комментариев, способствуя укреплению солидарности, национального духа, а также распространяя музыку и образы современного, целостного, но при этом сохраняющего богатую самобытность Вьетнама среди друзей по всему миру. «Национальные концерты» открывают большие возможности для формирования музыкальных продуктов «Сделано во Вьетнаме», способных охватывать и соединять аудиторию внутри страны и по всему миру, внося вклад в социально-экономическое развитие страны.

Доцент, доктор Буй Хоай Шон, ответственный член Комитета по культуре и обществу Национального собрания, считает, что если «национальные концерты» будут организованы на профессиональном уровне, связаны с другими сервисными отраслями и создать долгосрочный бренд, то они станут не только яркими концертными вечерами, но и устойчивым двигателем развития как культурной индустрии, так и национального имиджа.

Стимулирование экосистемы творчества

Сияние и отзвук последних «национальных концертов» не только доказали привлекательность сочетания искусства, технологий, политических сообщений и мультимедийных коммуникаций, но и показали эффективность политики социализации культуры, мобилизации ресурсов от бизнеса и общества; одновременно открыли направление и создали стимул для более активного участия государственных органов и местных властей в цепочке культурного творчества в роли руководства, ориентации и организации крупномасштабных художественных мероприятий.

По словам доктора Хоанг Тхи Тху Ха, преподавателя факультета культурной индустрии и наследия Школы междисциплинарных наук и искусств Ханойского национального университета, помимо повышения профессионализма и креативности в разработке программ и продуктов, Вьетнаму также необходима долгосрочная стратегия с синхронизированной политикой по продвижению творческой экосистемы - от упрощения процедур лицензирования до повышения эффективности государственно-частного партнерства, с упором на инвестиции в развитие творческих кадровых ресурсов, высококачественные выступления...

Медиаэксперты отмечают: «Для того, чтобы национальные концерты в частности и продукция исполнительского искусства в целом стали движущей силой развития культурной индустрии, необходимо инвестировать в развитие инфраструктуры, обеспечивающей организацию масштабных художественных мероприятий. Кроме того, необходимо интегрировать эти художественные программы с такими отраслями, как туризм, мода, кулинария, ремесла, индустрия цифрового контента и т. д., чтобы сформировать непрерывную цепочку услуг, создавая значительную добавленную стоимость и диверсифицируя зрительского опыта»

