Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

10 тонн вьетнамского лонгана экспортированы в Австралию

По данным Вьетнамского торгового представительства в Австралии, 10 августа около 10 тонн вьетнамского лонгана было экспортировано в Мельбурн, Австралия.
  Торговое представительство Вьетнама организует мероприятие, чтобы представить местным потребителям вьетнамский лонган. Фото: congthuong.vn  

По данным Вьетнамского торгового представительства в Австралии, 10 августа около 10 тонн вьетнамского лонгана было экспортировано в Мельбурн, Австралия.

Раньше в страну перевозили десятки тонн тропических фруктов.

В представительстве заявили, что согласовали с импортерами в стране пребывания организацию мероприятия, чтобы представить вьетнамский лонган местным потребителям и иностранным вьетнамцам.

Продукция из вьетнамского лонгана, экспортируемая в штаты Южная Австралия и Западная Австралия компанией Red Dragon и распространяемая 4Waysfresh, продолжает пользоваться популярностью среди местных потребителей.

4Waysfresh заявила, что ждет, пока Red Dragon перевезет больше лонгана в Австралию в ближайшее время.

Представительство призвало вьетнамские предприятия содействовать экспорту лонгана в частности и другой сельскохозяйственной продукции в целом на этот рынок и координировать с ним деятельность по продвижению торговли.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top