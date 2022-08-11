10 тонн вьетнамского лонгана экспортированы в Австралию

Торговое представительство Вьетнама организует мероприятие, чтобы представить местным потребителям вьетнамский лонган. Фото: congthuong.vn

По данным Вьетнамского торгового представительства в Австралии, 10 августа около 10 тонн вьетнамского лонгана было экспортировано в Мельбурн, Австралия.

Раньше в страну перевозили десятки тонн тропических фруктов.

В представительстве заявили, что согласовали с импортерами в стране пребывания организацию мероприятия, чтобы представить вьетнамский лонган местным потребителям и иностранным вьетнамцам.

Продукция из вьетнамского лонгана, экспортируемая в штаты Южная Австралия и Западная Австралия компанией Red Dragon и распространяемая 4Waysfresh, продолжает пользоваться популярностью среди местных потребителей.

4Waysfresh заявила, что ждет, пока Red Dragon перевезет больше лонгана в Австралию в ближайшее время.

Представительство призвало вьетнамские предприятия содействовать экспорту лонгана в частности и другой сельскохозяйственной продукции в целом на этот рынок и координировать с ним деятельность по продвижению торговли.



