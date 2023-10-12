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Экспорт швейной продукции снова увеличился
Экспорт текстильных и швейных изделий в августе составил 3,4 миллиарда долларов США, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем, что означает рост в четвертый месяц подряд.
Данные таможни показывают, что в январе-августе экспортный оборот сектора достиг всего 22,5 млрд долларов США, что на 3,8 млрд долларов США или 14,4% меньше, чем в прошлом году.
Объемы экспорта в США, Европейский Союз (ЕС) и Республику Корея (РК) - ключевые импортеры Вьетнама, зафиксированные на уровне 22,4%, 11,9% и 3% за этот период, достигнув лишь 10% млрд долларов США, 2,66 млрд долларов США и 2,08 млрд долларов США соответственно.
По словам директора филиала Вьетнамской торгово-промышленной палаты (VCCI) в Хошимине Чан Нгок Лиема, экспорт текстиля в США в последние месяцы значительно восстановился.
По его словам, недавний визит во Вьетнам президента США Джо Байдена и переход двусторонних отношений к всеобъемлющему стратегическому партнерству между двумя странами открывают хорошие возможности для экспорта Вьетнама в целом и экспорта текстиля и одежды в частности.
Статистические данные международных организаций и организаций по исследованию рынка показывают, что запасы в США резко сократились, поэтому американские компании, скорее всего, будут импортировать товары из многих стран, включая Вьетнам.
Латиноамериканский рынок также рассматривается как потенциальный рынок для вьетнамского экспорта, такого как текстиль, обувь, переработанная сельскохозяйственная продукция, потребительские товары и электроника.
По словам Во Хонг Ань, заместителя директора Департамента европейско-американского рынка Министерства промышленности и торговли, у текстильной и обувной промышленности Вьетнама есть достаточно возможностей для глубокого проникновения в Перу, Чили и Мексику.