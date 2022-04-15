Экспорт тунца сохраняет высокие темпы роста в первом квартале

Переработка тунца на экспорт. Фото: ВИА

Экспорт тунца сохранил высокие темпы роста в первые месяцы 2022 года, несмотря на сильные колебания на мировом рынке за последние более года, отчасти благодаря соглашениям о свободной торговле, которые подписал Вьетнам.

Таможенная статистика показала, что стоимость экспорта тунца в январе выросла на 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88 млн. долл. США. Темпы замедлились в феврале, но все еще остаются на высоком уровне 57% и в размере 67 млн. долл. США, что почти вдвое больше, чем в феврале 2019 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Рост в марте оставался стабильным, в результате чего экспортная выручка за первый квартал превысила 230 млн. долл. США, что на 53% больше, чем в годовом исчислении.

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) объяснила хороший рост экспорта тунца успехом отрасли в использовании налоговых преимуществ на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, созданных соглашениями о свободной торговле, участником которых является Вьетнам, такими как Вьетнам-ЕС ЗСТ (EVFTA) и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Это можно увидеть в сильном увеличении экспорта на рынки ЕС и CPTPP, такие как Бельгия (163%), Нидерланды (114%), Чили (99%) и Канада (52%). Нидерланды поднялись с 4-го места на 1-е место среди европейских импортеров вьетнамского тунца.

Ожидается, что тенденция роста экспорта тунца в Европу сохранится благодаря сильному восстановлению экономики, которое стимулирует спрос. Кроме того, налоговые льготы в рамках EVFTA также создают стимул для экспорта.

Помимо зарубежных рынков, производители тунца также стремятся выйти на внутренний рынок, где спрос на продукты из тунца растет. Продажи на внутреннем рынке помогут сектору производства тунца снизить зависимость от внешних рынков, тем самым лучше адаптируясь к социально-экономическим колебаниям.



