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Экспорт риса в этом году достигнет рекордных 9 миллионов тонн
Согласно статистике Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в ноябре Вьетнам экспортировал 700 000 тонн на сумму 444,9 млн долларов США, в результате чего общий объем и стоимость продукции за 11 месяцев составили почти 8,5 млн тонн и 5,31 млрд долларов США, что на 10,6% и 22,4% соответственно больше, чем в прошлом году.
Филиппины были крупнейшим импортером вьетнамского риса за первые 10 месяцев этого года, на их долю пришлось 46,1% рынка. За ними следуют Индонезия и Малайзия с долями 13,5 и 8,2 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта риса на Филиппины выросла на 59,1%, а поставки в Индонезию и Малайзию увеличились на 20,2% и в 2,2 раза соответственно.
Среди 15 крупнейших рынков самый сильный рост экспорта риса наблюдался во Вьетнаме и Малайзии. Напротив, в Китае произошло самое резкое падение - на 71,3 %.
Впервые стоимость экспорта риса из Вьетнама превысила 5 миллиардов долларов США, а средняя экспортная цена за первые 11 месяцев 2024 года выросла на 10,6% по сравнению с прошлым годом и составила около 627,9 долларов США за тонну.