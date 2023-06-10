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Экспорт перца увеличился на 30%
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился на 30%, но стоимость экспорта снизилась на 12,7%. Средняя экспортная цена на черный перец составила 3443 доллара США за тонну, а на белый перец — 4955 долларов США за тонну, что на 21,7% и 18,4% соответственно меньше, чем за тот же период 2022 года.
Что касается рынка, экспорт в Азию по-прежнему остается ярким пятном, достигший 78 907 тонн, что на 77,2% больше и составляет 59,9% от общего объема экспорта вьетнамского перца, в котором Китай является основным экспортным рынком с 46 169 тоннами, что составляет 35% и увеличивается на 1668,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт на Филиппины достиг 3305 тонн, что на 26,1% больше. Также в Азии экспорт перца в Саудовскую Аравию за первые 5 месяцев 2023 года сократился на 25,3%, достигнув 6 230 тонн. Экспорт в Индию достиг 4989 тонн, снизившись на 40,7%. Экспорт в Африку увеличился на 38,9%, в котором в Египет достиг 2179 тонн, что на 140% больше. Экспорт в Сенегал достиг 1523 тонны, что на 104,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Северной и Южной Америке экспорт вьетнамского перца за первые пять месяцев года сократился на 13,1%, что составляет 18% доли рынка, при этом объем экспорта в США снизился на 15,5% до 21 093 тонны. На регион ЕС в настоящее время приходится 16,8% от общего объема экспорта перца Вьетнама, но экспортный оборот за 5 месяцев снизился на 9,4% по сравнению с тем же периодом.
Что касается причины снижения экспорта перца в США и ЕС, пояснила Хоанг Тхи Лиен, президент VPA, покупатели в этом регионе настроены ждать новых урожаев из Индонезии (июль и август), надеясь на снижение закупочных цен. Кроме того, объем запасов прошлых лет также помогает покупателям из ЕС и США задержаться на рынке за последние 5 месяцев.
По словам Хоанг Тхи Лиен, бразильский перец всегда был более конкурентоспособным по цене, чем вьетнамский, но пока находится под надзором за заражением Samonella на рынке ЕС, поэтому вьетнамский перец по-прежнему имеет преимущество на этом рынке. В последнее время, в целях диверсификации рынка, бразильский перец также постепенно появляется на Ближнем Востоке и в Африке по более низким ценам, чем во Вьетнаме, благодаря преимуществам его транспортировки.
Прогнозируется, что в ближайшее время Вьетнам будет по-прежнему сильно конкурировать по цене с Бразилией. Это не говоря уже о том, что Вьетнам все еще эксплуатирует многолетние сады, тогда как Бразилия может быстро увеличить свое производство за счет множества новых садов перца. Если цены на перец не будут достаточно конкурентоспособными по сравнению с другими культурами, чтобы стимулировать новые посадки, пересадку и увеличение площадей, прогнозируется, что производство перца во Вьетнаме в ближайшие годы может сократиться.