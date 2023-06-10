Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экспорт перца увеличился на 30%

Согласно статистике Вьетнамской ассоциации производителей перца (VPA), экспорт перца за первые пять месяцев года увеличился на 30% по объему, но снизился на 12,7% по стоимости из-за снижения экспортных цен. Что касается рынка, экспорт в Китай резко увеличился, тогда как заказы в США и ЕС имели тенденцию к снижению.
  Черные перцы. Фото: ВИА  
За 5 месяцев Вьетнам экспортировал 131 777 тонн перца всех видов, из них черный перец достиг 119 832 тонн, белый перец достиг 11 945 тонн. Общий экспортный оборот достиг 408,9 млн. долларов США, в котором черный перец достиг 354,1 млн долларов США, а белый перец достиг 54,7 млн. долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился на 30%, но стоимость экспорта снизилась на 12,7%. Средняя экспортная цена на черный перец составила 3443 доллара США за тонну, а на белый перец — 4955 долларов США за тонну, что на 21,7% и 18,4% соответственно меньше, чем за тот же период 2022 года.

Что касается рынка, экспорт в Азию по-прежнему остается ярким пятном, достигший 78 907 тонн, что на 77,2% больше и составляет 59,9% от общего объема экспорта вьетнамского перца, в котором Китай является основным экспортным рынком с 46 169 тоннами, что составляет 35% и увеличивается на 1668,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт на Филиппины достиг 3305 тонн, что на 26,1% больше. Также в Азии экспорт перца в Саудовскую Аравию за первые 5 месяцев 2023 года сократился на 25,3%, достигнув 6 230 тонн. Экспорт в Индию достиг 4989 тонн, снизившись на 40,7%. Экспорт в Африку увеличился на 38,9%, в котором в Египет достиг 2179 тонн, что на 140% больше. Экспорт в Сенегал достиг 1523 тонны, что на 104,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Северной и Южной Америке экспорт вьетнамского перца за первые пять месяцев года сократился на 13,1%, что составляет 18% доли рынка, при этом объем экспорта в США снизился на 15,5% до 21 093 тонны. На регион ЕС в настоящее время приходится 16,8% от общего объема экспорта перца Вьетнама, но экспортный оборот за 5 месяцев снизился на 9,4% по сравнению с тем же периодом.

Что касается причины снижения экспорта перца в США и ЕС, пояснила Хоанг Тхи Лиен, президент VPA, покупатели в этом регионе настроены ждать новых урожаев из Индонезии (июль и август), надеясь на снижение закупочных цен. Кроме того, объем запасов прошлых лет также помогает покупателям из ЕС и США задержаться на рынке за последние 5 месяцев.

По словам Хоанг Тхи Лиен, бразильский перец всегда был более конкурентоспособным по цене, чем вьетнамский, но пока находится под надзором за заражением Samonella на рынке ЕС, поэтому вьетнамский перец по-прежнему имеет преимущество на этом рынке. В последнее время, в целях диверсификации рынка, бразильский перец также постепенно появляется на Ближнем Востоке и в Африке по более низким ценам, чем во Вьетнаме, благодаря преимуществам его транспортировки.

Прогнозируется, что в ближайшее время Вьетнам будет по-прежнему сильно конкурировать по цене с Бразилией. Это не говоря уже о том, что Вьетнам все еще эксплуатирует многолетние сады, тогда как Бразилия может быстро увеличить свое производство за счет множества новых садов перца. Если цены на перец не будут достаточно конкурентоспособными по сравнению с другими культурами, чтобы стимулировать новые посадки, пересадку и увеличение площадей, прогнозируется, что производство перца во Вьетнаме в ближайшие годы может сократиться.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Во второй половине дня 9 июня Руководящий комитет по подведению итогов ряда теоретических и практических вопросов о социалистически ориентированного 40-летнего курса Обновления во Вьетнаме провел первое заседание под председательством члена Политбюро, президента страны Во Ван Тхыонга, председатель комитета.
ПОДРОБНЕЕ

Top