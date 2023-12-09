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Экспортеры орехов кешью из Кот-д'Ивуара изучают возможности сотрудничества с Биньфыоком

Делегация Ассоциации экспортеров кешью Кот-д'Ивуара (AEC-CI) провела 7 декабря рабочую встречу с представителями Ассоциации производителей кешью провинции Биньфыок, посвященную возможностям сотрудничества между двумя сторонами. Юго-восточная провинция Биньфыок имеет более 150.000 га кешью, что составляет почти 50% от общей площади деревьев в стране. Она также лидирует в стране по мощности переработке орехов кешью. Однако поставки местного сырья обеспечивают лишь около 30% перерабатывающих мощностей провинции, в то время как остальные 70% импортируются из Индонезии, Камбоджи и Африки.

Президент AEC-CI еттиа Ассуман сказал, что Кот-д'Ивуар производит около 1,2 миллиона тонн сырых орехов кешью в год. Из них 800.000 тонн отправляется за рубеж.

Ассуман сказал, что он хотел бы сотрудничать с предприятиями Биньфыок, в частности, и вьетнамскими фирмами в целом, добавив, что AEC-CI обязуется защищать покупателей из Вьетнама и ожидает аналогичных действий от страны Юго-Восточной Азии.

Ассуман также выразил надежду на укрепление доверия, ограничение рисков и мошенничества, а также более частый обмен информацией с вьетнамскими партнерами в ближайшее время.

Ву Тхай Шон, председатель провинциальной Ассоциации кешью, говорит, что в ближайшее время Биньфыок планирует поддерживать и создавать благоприятные условия для предприятий, участвующих в торговом сотрудничестве со странами, выращивающими кешью, чтобы обеспечить стабильные поставки импортного сырья, удовлетворить спрос предприятий в регионе и минимизировать риски в отношении цены и качества сырья.

На мероприятии предприятия и экспортеры кешью выразили желание, чтобы обе стороны стандартизировали контракты, чтобы свести к минимуму споры по контрактам, улучшить качество продукции и обеспечить разумные цены.

Провинция Биньфыок, называемая «столицей кешью» Вьетнама, в прошлом году экспортировала 171.000 тонн орехов кешью, что на 16,75% меньше, чем в предыдущем году, и импортировала 750.000 тонн, что на 27,37% меньше, чем в предыдущем году.

На протяжении многих лет Вьетнам остается крупнейшим в мире экспортером орехов кешью с ежегодным доходом около 3 млрд. долл. CША.

Однако, помимо возможностей, индустрия кешью сталкивается и с серьезными проблемами, в частности, с более жесткой конкуренцией со стороны Камбоджи и некоторых африканских стран.

По словам экспортеров, стратегическим решением для вьетнамской промышленности кешью в целом и кешью из провинции Биньфыок в частности является переход на переработку разнообразных продуктов, чтобы удовлетворить различные потребности и вкусы потребителей.

ИЖВ/ВИА

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