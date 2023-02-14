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Эксперт: Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Сингапур принес практические результаты
Благодаря меморандуму о взаимопонимании, подписанному между двумя странами, корпорации, а также компании во Вьетнаме получат доступ к инвестиционному капиталу и финансовым ресурсам сингапурских инвестиционных фондов и инвестиционных фондов, базирующихся в Сингапуре. Кроме того, сотрудничество также помогает Вьетнаму получить доступ к новейшим технологиям Сингапура.
Д-р Фам Дык Минь сказал, что одобрение вьетнамским правительством инвестиционного решения для Вьетнамско-Сингапурского промышленного парка (VSIP) Нге-ан II послужит толчком для развития индустриальных парков Вьетнама в условиях снижение мирового производственного спроса в ряде секторов.
Эксперт Фам Дык Минь сказал, что, поскольку Вьетнам и Сингапур достигли важного соглашения по цифровой экономике - зеленой экономике, первой приоритетной областью сотрудничества станет экологические решения, решения в сфере экологически чистой энергии, поскольку Сингапур является мировым лидером в этой области. Второй — цифровая трансформация, включая электронное правительство, умную страну — умный город и умное производство, в котором стоит отметить умное производство, потому что Вьетнам может воспользоваться платформой развития зон VSIP.
Кроме того, он сказал, что для содействия экономическому развитию Вьетнаму следует уделить внимание областям механики, электроники, телекоммуникаций и информатики, а также полупроводниковой экосистеме в сотрудничестве с Сингапуром. В настоящее время Сингапур использует эти возможности, поскольку многие крупные корпорации открывают в Сингапуре заводы по производству полупроводников (Micron, Infineon).