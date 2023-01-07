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Экономика 2022-2023 гг.: Ожидания от новых направлений
Глобальные колебания оказали большое давление на производственные издержки отечественных предприятий, вызвав повышение цен на бензин, что повлияло на удорожание продуктов и товаров, а в некоторых местностях сбои.
Однако под активным и решительным руководством партийных и государственных руководителей, благодаря своевременному и эффективному участию всей политической системы социально-экономическая ситуация в 2022 году восстановилась и достигла многих положительных результатов.
Таким образом, макроэкономика в основном стабильна, основные балансы обеспечены, экономика находится на высоком уровне, а инфляция контролируется. Одним из ярких моментов экономики является то, что импорт и экспорт товаров продолжает достигать новых рекордов. Ожидается, что общий импортно-экспортный оборот достигнет около 732 млрд. долл. США, увеличившись более чем на 10% по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт достиг 371,5 млрд. долл. США, увеличившись примерно на 10,5%, превысив целевой показатель, установленный Правительством (по плану рост должен быть 8%).
Импорт вырос примерно на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Торговый баланс продолжает фиксировать положительное сальдо торгового баланса 7-й год подряд с положительным сальдо в размере почти 11 млрд. долл. США (в 3 раза выше, чем в 2021 году).
Базовое производство и поставка электроэнергии для удовлетворения производственных и бытовых потребностей в условиях глобального энергетического кризиса.
Министр Нгуен Хонг Зиен сказал, что 2023 год, по прогнозам, все еще будет трудным, но участие Вьетнама в соглашениях о свободной торговле, особенно в соглашениях нового поколения, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Торговое соглашение между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом, Соединенным Королевством и Ирландией (UKVFTA) помогли сохранить рост экспорта Вьетнама, частично ограничив негативное воздействие эпидемии на торговлю и экономику страны.
Согласно статистике Главного таможенного управления, за первые 8 месяцев 2022 года экспортный оборот между Вьетнамом и странами-членами CPTPP достиг около 41 млрд. долл. США, что на 38,7% больше, чем за тот же период 2021 года.
При этом экспортный оборот Вьетнама в ЕС достиг 32,077 млрд. долл. США, увеличившись на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В частности, за первые 9 месяцев 2022 года экспортный оборот Вьетнама на рынки стран-участниц Соглашения ВРЭП достиг 108,48 млрд. долл. США, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
С учетом этого импульса роста можно сказать, что реализация соглашений о свободной торговле Вьетнама будет по-прежнему эффективной в 2023 году, особенно на рынках, которые, как считается, имеют потенциал и возможности для использования Вьетнамом преимуществ соглашений о свободной торговле.
Говоря о выгодах ВРЭП, отмечается, что они оцениваются в долгосрочной перспективе за счет создания стабильного и долгосрочного экспортного рынка для вьетнамских товаров. При этом создадут условия для развития новых региональных цепочек поставок для дальнейшего участия в региональных и глобальных цепочках поставок.
Чтобы преодолеть трудности и вызовы, продолжить стабилизацию макроэкономики в 2023 году, сектор промышленности и торговли сосредоточится на трех ключевых задачах.
В частности, министерство сосредоточится на поддержке предприятий в поиске источников сырья и материалов для производства в ответ на риски нарушения цепочки поставок.
Наряду с этим министерство продолжает реализацию программы по подключению отечественных предприятий к участию в цепочке поставок ПИИ-предприятий и крупных мировых предприятий.
Будет также активизировано использования подписанных соглашений о свободной торговле, сосредоточено внимание на использовании новых рынков, соседних и потенциальных рынков. С другой стороны, необходимо продвигать роль торговых представительств Вьетнама за рубежом в расширении и диверсификации рынков, цепочек поставок и экспортной продукции, обновить продвижение торговли, уделить приоритетное внимание ресурсам для развития электронной коммерции.