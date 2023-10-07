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Шестой рабочий день 8-го Пленума ЦК КПВ 13-го созыва
От имени Политбюро дискуссию вел член Политбюро, премьер-министр товарищ Фам Минь Тьинь.
Член Политбюро, постоянный секретарь Секретариата, руководитель организационного Отдела ЦК КПВ Чыонг Тхи Май зачитала отчет Политбюро о планировании деятельности ЦК Партии на 2026-2031 годы, создании подкомитетов по подготовке к XIV съезда Партии. ЦК КПВ обсудил и дал заключения по этому содержанию.
ВО второй половине дня ЦК Партии не работал, а Политбюро и Секретариат совещались, чтобы высказать свое мнение по поводу приема и разъяснения содержаний, обсуждаемых ЦК.