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НОВОСТИ

Шестой рабочий день 8-го Пленума ЦК КПВ 13-го созыва

7 октября 8-й Пленум ЦК КПВ 13-го созыва вступил в шестой рабочий день. В первой половине дня ЦК КПВ работал в конференц-зале, чтобы обсудить итоги 20-летней реализации резолюции № 23-NQ/TW от 12 марта 2003 г. ЦК Партии 9- го созыва о содействии укреплению великого блока национального единства ради целей «богатый народ, сильная страна, справедливое, демократическое и цивилизованное общество».

От имени Политбюро дискуссию вел член Политбюро, премьер-министр товарищ Фам Минь Тьинь.

Член Политбюро, постоянный секретарь Секретариата, руководитель организационного Отдела ЦК КПВ Чыонг Тхи Май зачитала отчет Политбюро о планировании деятельности ЦК Партии на 2026-2031 годы, создании подкомитетов по подготовке к XIV съезда Партии. ЦК КПВ обсудил и дал заключения по этому содержанию.

ВО второй половине дня ЦК Партии не работал, а Политбюро и Секретариат совещались, чтобы высказать свое мнение по поводу приема и разъяснения содержаний, обсуждаемых ЦК.

ИЖВ/ВИА

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