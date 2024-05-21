Чан Тхань Ман избран новым председателем Национального собрания
Депутаты Национального собрания (НС) 15-го созыва 20 мая в рамках продолжающейся седьмой сессии избрали председателем НС 15-го созыва члена Политбюро и постоянного заместителя председателя НС Чан Тхань Мана.
Новоизбранный председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принимает присягу 20 мая. Фото: ВИA
475 присутствовавших депутатов НС проголосовали «за», или 97,54% от общего числа депутатов. Национальное собрание приняло резолюцию об избрании Чан Тхань Мана председателем законодательного органа на 2021-2026 годы.
Чан Тхань Ман, 1962 года рождения, занимал должность постоянного заместителя председателя НС с 1 апреля 2021 года.
Новый председатель НС принял присягу в тот же день.