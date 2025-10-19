НОВОСТИ
Цифровая трансформация — Основа создания умных профессиональных учебных заведений
Формирование цифровой школы
В Техническом колледже имени Ли Ты Чонга занятия могут проходить где угодно. Преподаватели разрабатывают гибкие учебные материалы, формируя цифровую библиотеку для студентов. Это позволяет обучающимся осваивать производственные процессы и работу с оборудованием дистанционно — прямо за компьютером.
По словам магистра Динь Ван Дэ, исполняющего обязанности проректора Технического колледжа имени Ли Ты Чонга, процесс цифровой трансформации в преподавании и обучении является одним из приоритетных направлений, куда вкладываются значительные ресурсы. Особое внимание уделяется модели «перевёрнутого класса», ставшей отличительной чертой колледжа. В отличие от традиционного обучения, в «перевёрнутом классе» преподаватели заранее размещают лекции, видео и базовые задания в интернете, чтобы студенты могли ознакомиться с ними до прихода на занятия или в лабораторию. Очное время используется для разбора сложных вопросов, выполнения практических заданий и углублённых обсуждений.
Колледж Виен Донг в Хошимине также проявляет гибкость, внедряя цифровые технологии в преподавание — искусственный интеллект (ИИ), большие данные, автоматизацию, а также комбинированное (blended learning) и онлайн-обучение, использование симуляций, виртуальной реальности и цифровых учебных ресурсов.
В настоящее время такие учебные заведения, как Технический колледж Као Тханг, Колледж экономики и техники Хошимина, Профессиональный колледж Хошимина, Технологический колледж Тхудык, Экономический колледж Хошимина, Политехнический колледж Южного Сайгона, Средняя школа Нгуен Тат Тхань и Международная средняя школа Кхой Вьет, внедряют критерии и стандарты оценки «цифровых колледжей» и учебные модули по формированию «цифровых компетенций» на уровнях среднепрофессионального и высшего образования. Учебные заведения создают и внедряют онлайн-системы образования, цифровые платформы управления, общедоступные образовательные ресурсы (open educational platforms), студии e-learning для создания цифровых материалов, системы виртуальной реальности и онлайн-обучения.
В условиях растущего спроса на цифровые кадры и специалистов высокой квалификации в эпоху цифровизации многие профессиональные учебные заведения по всей стране, особенно в городе Хошимин, активно продвигают цифровую трансформацию, создавая модель «умного» колледжа, совершенствуя качество обучения и отвечая требованиям рынка труда.
