Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Цифровая трансформация — Основа создания умных профессиональных учебных заведений

Цифровая трансформация — Основа создания умных профессиональных учебных заведений
  Преподаватели и студенты Технического колледжа имени Ли Ты Чонга (Хошимин) работают на практическом занятии. Фото: sggp.org.vn  
В условиях растущего спроса на цифровые кадры и специалистов высокой квалификации в эпоху цифровизации многие профессиональные учебные заведения по всей стране, особенно в городе Хошимин, активно продвигают цифровую трансформацию, создавая модель «умного» колледжа, совершенствуя качество обучения и отвечая требованиям рынка труда.

Формирование цифровой школы

В Техническом колледже имени Ли Ты Чонга занятия могут проходить где угодно. Преподаватели разрабатывают гибкие учебные материалы, формируя цифровую библиотеку для студентов. Это позволяет обучающимся осваивать производственные процессы и работу с оборудованием дистанционно — прямо за компьютером.

По словам магистра Динь Ван Дэ, исполняющего обязанности проректора Технического колледжа имени Ли Ты Чонга, процесс цифровой трансформации в преподавании и обучении является одним из приоритетных направлений, куда вкладываются значительные ресурсы. Особое внимание уделяется модели «перевёрнутого класса», ставшей отличительной чертой колледжа. В отличие от традиционного обучения, в «перевёрнутом классе» преподаватели заранее размещают лекции, видео и базовые задания в интернете, чтобы студенты могли ознакомиться с ними до прихода на занятия или в лабораторию. Очное время используется для разбора сложных вопросов, выполнения практических заданий и углублённых обсуждений.

Колледж Виен Донг в Хошимине также проявляет гибкость, внедряя цифровые технологии в преподавание — искусственный интеллект (ИИ), большие данные, автоматизацию, а также комбинированное (blended learning) и онлайн-обучение, использование симуляций, виртуальной реальности и цифровых учебных ресурсов.

В настоящее время такие учебные заведения, как Технический колледж Као Тханг, Колледж экономики и техники Хошимина, Профессиональный колледж Хошимина, Технологический колледж Тхудык, Экономический колледж Хошимина, Политехнический колледж Южного Сайгона, Средняя школа Нгуен Тат Тхань и Международная средняя школа Кхой Вьет, внедряют критерии и стандарты оценки «цифровых колледжей» и учебные модули по формированию «цифровых компетенций» на уровнях среднепрофессионального и высшего образования. Учебные заведения создают и внедряют онлайн-системы образования, цифровые платформы управления, общедоступные образовательные ресурсы (open educational platforms), студии e-learning для создания цифровых материалов, системы виртуальной реальности и онлайн-обучения.

В условиях растущего спроса на цифровые кадры и специалистов высокой квалификации в эпоху цифровизации многие профессиональные учебные заведения по всей стране, особенно в городе Хошимин, активно продвигают цифровую трансформацию, создавая модель «умного» колледжа, совершенствуя качество обучения и отвечая требованиям рынка труда.

Формирование цифровой школы

В Техническом колледже имени Ли Ты Чонга занятия могут проходить где угодно. Преподаватели разрабатывают гибкие учебные материалы, формируя цифровую библиотеку для студентов. Это позволяет обучающимся осваивать производственные процессы и работу с оборудованием дистанционно — прямо за компьютером.

По словам магистра Динь Ван Дэ, исполняющего обязанности проректора Технического колледжа имени Ли Ты Чонга, процесс цифровой трансформации в преподавании и обучении является одним из приоритетных направлений, куда вкладываются значительные ресурсы. Особое внимание уделяется модели «перевёрнутого класса», ставшей отличительной чертой колледжа. В отличие от традиционного обучения, в «перевёрнутом классе» преподаватели заранее размещают лекции, видео и базовые задания в интернете, чтобы студенты могли ознакомиться с ними до прихода на занятия или в лабораторию. Очное время используется для разбора сложных вопросов, выполнения практических заданий и углублённых обсуждений.

Колледж Виен Донг в Хошимине также проявляет гибкость, внедряя цифровые технологии в преподавание — искусственный интеллект (ИИ), большие данные, автоматизацию, а также комбинированное (blended learning) и онлайн-обучение, использование симуляций, виртуальной реальности и цифровых учебных ресурсов.

В настоящее время такие учебные заведения, как Технический колледж Као Тханг, Колледж экономики и техники Хошимина, Профессиональный колледж Хошимина, Технологический колледж Тхудык, Экономический колледж Хошимина, Политехнический колледж Южного Сайгона, Средняя школа Нгуен Тат Тхань и Международная средняя школа Кхой Вьет, внедряют критерии и стандарты оценки «цифровых колледжей» и учебные модули по формированию «цифровых компетенций» на уровнях среднепрофессионального и высшего образования. Учебные заведения создают и внедряют онлайн-системы образования, цифровые платформы управления, общедоступные образовательные ресурсы (open educational platforms), студии e-learning для создания цифровых материалов, системы виртуальной реальности и онлайн-обучения.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул стратегическую роль военной разведки Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул стратегическую роль военной разведки Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК КПВ потребовал, чтобы Главное управление II регулярно пересматривало и совершенствовало структуру в направлении компактности и эффективности, формировало прочную разведывательную диспозицию, развивая комплексную мощь.
ПОДРОБНЕЕ

Top