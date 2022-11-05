Цифровая трансформация требует большой решимости – Решительно защищать данные граждан

В рамках 4-й сессии НС 15-го созыва, во второй половине дня 4 ноября, на сессии вопросов и ответов в сфере информации и коммуникаций заместитель премьер-министра Ву Дык Дам разъяснил ряд вопросов, поднятых депутатами в сфере цифровой трансформации, баз данных и 5 критериями стратегического планирования по созданию национальных данных, поддержки развития основной прессы, управления трансграничными платформами социальных сетей...

Ву Дыу Дам подтвердил: «Цифровая трансформация — это новая возможность, требующая большой решимости посредственного начальника, от которых требуются решения вполне конкретных и достижимых задач».

Для людей цифровая трансформация — это прекрасная возможность электронных платежей, доступа к образованию, повышения качества пользования культурными ценностями и наследием посредством «онлайн-посещений оцифрованных туристических, культурных и художественных объектов…».

Заместитель премьер-министра выразил надежду, что народные депутаты, руководители населенных пунктов и секторов объединятся усилиями для устранения трудностей и препятствий в процессе реализации Проекта 06 о цифровой трансформации в местностях.

Относительно социальных сетей Ву Дык Дам заявил, что необходимо увеличить объем официальной информации, заботиться и поддерживать развитие основной прессы. Министерствам, органам власти, бизнесу необходимо активно «давать информацию» как можно быстрее, опережая появление вредоносной информации.

Помимо борьбы с нарушениями, Ву Дык Дам подчеркнул необходимость поощрять людей и организации защищать свои интересы, нарушаемые плохой и ядовитой информацией, усилить распространение знаний, улучшить понимание людьми рисков в социальных сетях. Регулирующие органы должны своевременно предупреждать, усиливать управление трансграничными платформами социальных сетей, поощрять и создавать практические условия для развития отечественных платформ и приложений.

Также в сессии вопросов и ответов по вопросу предотвращения махинации, использующей утечки данных граждан, по словам министра информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунга, выделяют две группы причин, приводящих к незаконным завладением мошенниками данных: во-первых, технические причины, по отчету Министерства общественной безопасности на «черном рынке» торгуется до 1300 ГБ личных данных вьетнамцев. Во-вторых, нетехническая причина, по которой люди пока доверчиво предоставляют личные данные, не рассматривая их как личную собственность, которую необходимо защищать.

В связи с этим Министерство информации и коммуникаций предприняло ряд мероприятий по ужесточению и контролю этого вопроса, таких как издание Справочника по информационной безопасности, предоставляя инструкции по защите своих личных данных, в то же время Министерство также создало базу данных об утечке информации через предприятия и международные организации, насчитывающую 120 миллионов информации, поддающей риску утечки.

Что касается предложения прикреплять к гражданину пожизненный бесплатный цифровой счет, министр выразил мнение, что это хорошая идея.

Министр также подчеркнул некоторые взгляды об управлении сферой, а конкретно: каждая отрасль управляет и сетевой платформой своей отрасли. Персональные данные являются собственностью физических лиц, каждый человек должен знать, как их защитить. Вьетнамская цифровая платформа является базовым решением для цифровой трансформации Вьетнама. Цифровой университет — это решение для цифровой рабочей силы Вьетнама. Для развития здорового и безопасного киберпространства необходимо как совершенствовать институты, так и формировать цифровую культуру. 2023 год станет годом цифровых данных, в котором основное внимание будет уделяться решению проблем с цифровыми данными, повышению осведомленности людей о цифровой трансформации...