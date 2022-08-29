Церемония Ниньбиня по случаю 50-летия Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия

Лодки плывут в Тхунгнанг, туристический объект в провинции Ниньбинь. Фото: ВИА

50-летие Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия будет отмечаться 6 сентября в северной провинции Ниньбинь.

Мероприятие будет организовано Министерством культуры, спорта и туризма (MCST), Народным комитетом провинции Ниньбинь и Национальной комиссией Вьетнама по делам ЮНЕСКО по случаю официального визита Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле с 5 сентября по 7», - говорится в сообщении MCST.

Другие мероприятия будут включать фотовыставку, посвященную объектам всемирного культурного и природного наследия во Вьетнаме, показ короткометражных фильмов о наследии и усилиях по сохранению, а также церемонию награждения победителей конкурса рисунков на тему наследия, проводимого Бюро ЮНЕСКО в Ханое.

Ниньбинь, место проведения предстоящей церемонии, является домом для ландшафтного комплекса Чанган— объекта смешанного культурного и природного наследия, получившего признание в 2014 году.

По данным MCST, ЮНЕСКО выбрала тему «Всемирное наследие для устойчивости и устойчивого развития» к 50-летию Конвенции 1972 г. в связи с усилиями стран по достижению Целей в области устойчивого развития и повышением их способности реагировать на глобальные вызовы, особенно изменение климата и эпидемии.

Конвенция, принятая ЮНЕСКО на 17-й сессии в Париже 16 ноября 1972 г., является единственной конвенцией, объединяющей охрану культурного и природного наследия. Членами этой конвенции стали 194 государства.

С тех пор как Вьетнам ратифицировал соглашение 19 октября 1987 года, 8 объектов культурного, природного и смешанного наследия были внесены в список всемирного наследия. Эти места внесли большой вклад в местное социально-экономическое развитие и помогли популяризировать образы страны среди международных друзей, отметили в MCST.

Министерство заявило, что, поскольку ЮНЕСКО призвала государства-члены отметить 50-летие конвенции в преддверии глобального празднования во Флоренции, Италия, в ноябре этого года, церемония во Вьетнаме поможет продемонстрировать роль, вклад и чувство ответственности страны в отношении этой конвенции.

Это также будет способствовать популяризации достижений Вьетнама в сохранении и использовании всемирного наследия, утверждению его статуса в рамках ЮНЕСКО, созданию благоприятных условий для выдвижения кандидатуры страны на место в Комитете всемирного наследия на 2023–2027 гг. и дальнейшему укреплению сотрудничества Вьетнама и ЮНЕСКО в будущем.



