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Цены на вьетнамский рис растут после введения Индией запрета на экспорт
Цена вьетнамского 5%-ного дробленого риса 27 июля выросла до 550-575 долларов США за тонну, что является самым высоким показателем с 2011 года. Неделей ранее она составляла всего 515-525 долларов за тонну.
Цена на 5%-ный битый рис во Вьетнаме 27 июля выросла до 550-575 долларов США за тонну, что стало самым высоким показателем с 2011 года. Неделей ранее она составляла всего 515-525 долларов США за тонну.
По данным Главного таможенного управления Вьетнама, средняя экспортная цена риса во Вьетнаме за первые шесть месяцев 2023 года достигла 539 долларов США за тонну, что на 10,2% больше, чем за тот же период предыдущего года.
По словам одного из трейдеров в Хошимине, экспортеры ожидают дальнейшего роста цен на зерно после введения Индией ограничений на экспорт риса.
Между тем, цены на 5%-ный нешлифованный рис в Таиланде также выросли до 605-610 долларов США за тонну 27 июля, что является самым высоким показателем за последние 11 лет.
20 июля Индия ввела запрет на экспорт риса, стремясь обеспечить его достаточное количество на внутреннем рынке по разумным ценам. Запрет привел к росту цен на рис до 445-450 долл. США за тонну - рекордного уровня за последние полтора года.
По данным Вьетнамской продовольственной ассоциации, цены на рис на внутреннем рынке также резко выросли.
Например, цена 5%-ного дробленого риса составляет 12.500 донгов (0,53 доллара США) за кг, средняя цена составляет 12.304 донга за кг, увеличение на 754 донга за кг.