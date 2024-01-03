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Центральный банк установил целевой показатель роста кредитования на 15% в 2024 году
SBV потребовал от кредитных организаций предоставлять кредиты безопасным образом и в соответствии с их возможностями по управлению рисками, ликвидностью и способностью мобилизовать капитал, не допуская при этом роста безнадежных долгов.
Им также запрещено предоставлять кредиты по льготным процентным ставкам руководителям и их родственникам, предприятиям, входящим в их экосистемы, и «сторонним» компаниям.
Центральный банк заявил, что он будет внимательно следить за фактическим развитием событий, чтобы управлять ростом кредитования проактивным, гибким, оперативным и эффективным образом. Он также будет корректировать целевой показатель роста кредитования и активно пересматривать квоты роста кредитования, предоставляемые каждой кредитной организации.