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НОВОСТИ

Центральный банк установил целевой показатель роста кредитования на 15% в 2024 году

Государственный банк Вьетнама (SBV) установил целевой показатель роста кредитования на 15% для отечественной банковской системы в 2024 году. Цель может быть скорректирована в зависимости от развития реальной ситуации, говорится в документе, разосланном центральным банком кредитным организациям.

SBV потребовал от кредитных организаций предоставлять кредиты безопасным образом и в соответствии с их возможностями по управлению рисками, ликвидностью и способностью мобилизовать капитал, не допуская при этом роста безнадежных долгов.

Им также запрещено предоставлять кредиты по льготным процентным ставкам руководителям и их родственникам, предприятиям, входящим в их экосистемы, и «сторонним» компаниям.

Центральный банк заявил, что он будет внимательно следить за фактическим развитием событий, чтобы управлять ростом кредитования проактивным, гибким, оперативным и эффективным образом. Он также будет корректировать целевой показатель роста кредитования и активно пересматривать квоты роста кредитования, предоставляемые каждой кредитной организации.

ВИА/ИЖВ

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