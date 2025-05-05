Báo Ảnh Việt Nam

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Хюэ переживает туристический бум в майские праздники 30 апреля и 1 мая

Город Хюэ, бывшая столица Вьетнама, ожидается станет привлекательным направлением для туристов в предстоящие праздничные дни по случаю Дня воссоединения страны и Международного дня труда - с 30 апреля по 4 мая. По прогнозам городских властей, Хюэ примет около 150 000 посетителей. Город Хюэ, бывшая столица Вьетнама, ожидается станет привлекательным направлением для туристов в предстоящие праздничные дни по случаю Дня воссоединения страны и Международного дня труда - с 30 апреля по 4 мая. По прогнозам городских властей, Хюэ примет около 150 000 посетителей.

Город позиционирует себя как главное направление для продолжительного отдыха, предлагая туристам богатый выбор культурных, гастрономических и развлекательных впечатлений.

Эти мероприятия являются частью программы Года туризма Вьетнама 2025 под девизом «Хюэ — древняя столица, новые возможности».

Местные туристические органы заранее позаботились о повышении качества обслуживания, безопасности и улучшении впечатлений для гостей.

Поставщики услуг размещения, особенно курорты высокого класса и отели от трёх звёзд и выше, начали активно готовиться ещё с начала года.

Во многих местах сообщается об уровне бронирования более 85 %, а на пиковые даты — 30 апреля и 1 мая — количество свободных номеров приближается к нулю.

По данным Департамента туризма, после окончания праздников город продолжит поддерживать туристическую активность благодаря насыщенной программе круглогодичного фестиваля, в которую входят Неделя Весак, фестиваль вегетарианской кухни, фестиваль лотоса и финал конкурса «Мисс Вьетнам 2025».

ИЖВ/ВИА

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