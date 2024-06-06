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Художественная программа, посвященная 76-й годовщине призыва президента Хо Ши Мина к патриотическим соревнованиям
На нем были представлены песни, воспевающие патриотизм, праведный дух и национальное строительство, а также документальные фильмы о войне национального сопротивления.
На мероприятии заместитель министра культуры, спорта и туризма Чинь Тхи Тхуи заявила, что прошло 76 лет, но призыв покойного лидера продолжает жить, способствуя патриотическим соревнованиям среди вьетнамцев даже в мирное время, чтобы построить более сильную и процветающую страну.
Сразу же после успеха Августовской революции 1945 года, 11 июня 1948 года президент Хо Ши Мин выступил с «Призывом к патриотическим соревнованиям», чтобы побудить соотечественников и солдат к продвижению патриотических традиций и реализации их насущных задач по борьбе с голодом, невежеством и иностранными захватчиками, внося вклад в дело строительства и защиты страны. Воззвание президента Хо Ши Мина имеет эффект призыва, привлечения и поощрения всей партии, всего народа и всей армии на развитии патриотических традиций, духа солидарности, духа опоры на собственные силы, а также на преодоление всех трудностей для того, чтобы успешно выполнить задачи на каждом этапе вьетнамской революции.